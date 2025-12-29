Кафе быстрого питания откроют в нижегородском "Доме Чардымова" Общество

В "Доме Чардымова" на Большой Печерской в Нижнем Новгороде появится кафе сети быстрого питания Rostic’s. Как сообщает pravda-nn.ru, на фасаде здания уже установлена фирменная вывеска заведения.

Объект, являющийся памятником архитектуры регионального значения, прошёл масштабную реставрацию. В ходе работ были сохранены оригинальные стены, лепной декор и элементы фасада, относящиеся к началу XX века. Остальные конструктивные части воссоздали с использованием современных материалов.

Реставрация "Дома Чардымова" велась в рамках общего проекта по восстановлению двух исторических зданий — также в него входил "Дом Самгина", не имеющий статуса ОКН. Архитектурный облик "Дома Самгина" выполнен в стилистике начала XX века, а само здание планируется использовать как общественное пространство.

Работы по реконструкции обоих домов стартовали в 2025 году. В ноябре 2025 года сообщалось, что завершение проекта планировалось до конца текущего года.