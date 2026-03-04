Нижегородский концерт Киркорова перенесли из‑за матчей плей‑офф КХЛ Культура и отдых

Выступление (12+) народного артиста РФ Филиппа Киркорова в Нижнем Новгороде перенесли более чем на месяц. Информация об изменении даты появилась на сайте одного из билетных сервисов.

Изначально концерт был запланирован на 24 марта. Теперь артист выйдет на сцену 28 апреля. При этом площадка остается прежней — КРК "Нагорный".

Официальной причиной переноса называется расписание хоккейных матчей.

Напомним, "Нагорный" является домашней ареной хоккейного клуба "Торпедо", который досрочно вышел в плей-офф. Первый раунд стартует 23 марта, и в зависимости от итогового места в таблице команды начнут серии 23 или 24 марта.

В случае попадания нижегородцев в первую четверку конференции команда получит преимущество своей площадки, что создавало бы пересечение с датой концерта.

Сейчас "Торпедо" занимает четвертое место на Западе, набрав 76 очков. У идущих следом ЦСКА и московского "Динамо" — 74 и 72 очка соответственно.

Регулярный чемпионат подопечные Алексея Исакова завершат 19 марта матчем против "Амура". Окончательная расстановка команд определится 20 марта.

