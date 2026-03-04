Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
04 марта 2026 16:35
Нижегородский концерт Киркорова перенесли из‑за матчей плей‑офф КХЛ
04 марта 2026 16:12
Представители нижегородских предприятий, деловых объединений и туроператоров обменялись опытом развития промтуризма
04 марта 2026 14:55
Два исторических здания в Лыскове снова выставили на торги
04 марта 2026 11:47
Нижегородская область проведет более 130 мероприятий в Год единства народов
04 марта 2026 09:54
Эксклюзив
Музей русского символизма в Нижнем Новгороде откроют осенью 2026 года
04 марта 2026 07:01
Охранное обязательство утвердили для здания УФСБ на Малой Покровской
03 марта 2026 21:45
Финальное мероприятие Года единства народов может пройти в Нижнем Новгороде
03 марта 2026 20:00
Бюсты героев-летчиков Байдукова и Белякова открыли в Чкаловске
03 марта 2026 17:00
Нижегородцам показали, как будет выглядеть новая гостиница около кремля
03 марта 2026 13:57
Эксклюзив
Туристический маршрут по Нижегородскому кремлю восстановят к 6 марта
Культура и отдых

Нижегородский концерт Киркорова перенесли из‑за матчей плей‑офф КХЛ

04 марта 2026 16:35 Культура и отдых
Нижегородский концерт Киркорова перенесли из‑за матчей плей‑офф КХЛ

Выступление (12+) народного артиста РФ Филиппа Киркорова в Нижнем Новгороде перенесли более чем на месяц. Информация об изменении даты появилась на сайте одного из билетных сервисов.

Изначально концерт был запланирован на 24 марта. Теперь артист выйдет на сцену 28 апреля. При этом площадка остается прежней — КРК "Нагорный". 

Официальной причиной переноса называется расписание хоккейных матчей.

Напомним, "Нагорный" является домашней ареной хоккейного клуба "Торпедо", который досрочно вышел в плей-офф. Первый раунд стартует 23 марта, и в зависимости от итогового места в таблице команды начнут серии 23 или 24 марта.

В случае попадания нижегородцев в первую четверку конференции команда получит преимущество своей площадки, что создавало бы пересечение с датой концерта.

Сейчас "Торпедо" занимает четвертое место на Западе, набрав 76 очков. У идущих следом ЦСКА и московского "Динамо" — 74 и 72 очка соответственно.

Регулярный чемпионат подопечные Алексея Исакова завершат 19 марта матчем против "Амура". Окончательная расстановка команд определится 20 марта.

Ранее сообщалось, что певец SHAMAN перенес концерт (6+) в Нижнем Новгороде на один день.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Концерты ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
03 марта 2026 19:43
Двух игроков нижегородского "Торпедо" проверили на допинг в январе
16 января 2026 18:53
Концертный зал за 1,5 млрд рублей хотят построить под Нижним Новгородом
25 ноября 2025 17:52
Стала известна судьба КРК "Нагорный" после открытия Ледовой арены
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных