Имущество бизнесмена Дмитрия Дзепы может перейти Еврейскому кварталу

Экономика

18 марта 2026 18:47 Экономика
Фото: Нижегородский районный суд

Имущество бизнесмена Дмитрия Дзепы могут передать под проект Еврейского квартала в Нижнем Новгороде, сообщает "Коммерсантъ-Приволжье".

Облсуд оставил в силе решение об изъятии активов бизнесмена по антикоррупционному иску прокуратуры. На заседании ответчик представил копию письма с положительной резолюцией президента.

В обращении глава региона Глеб Никитин и главный раввин России Берл Лазар просили передать объекты недвижимости на улице Грузинской для реализации проекта Еврейского квартала. На основании этого документа Дума Нижнего Новгорода направила обращение в Росимущество с просьбой передать конфискованное имущество.

Сам предприниматель с решением суда не согласился и заявил о намерении обжаловать его в кассационной инстанции.

Напомним, в феврале суд выпустил Дмитрия Дзепу из СИЗО. Он является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц, а также о легализации имущества, добытого преступным путем. В июне 2025 года по требованию прокуратуры с предпринимателя взыскали более 800 млн рублей

