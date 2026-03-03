Изъятое имущество Дзепы хотят передать в собственность Нижнего Новгорода Экономика

Фото: Нижегородский районный суд

Гордума инициировала передачу изъятого у Дмитрия Дзепы имущества в собственность Нижнего Новгорода. Проект решения о направлении предложения по передаче недвижимости из федеральной собственности в муниципальную депутаты рассмотрели на внеочередном заседании 3 марта.

Отметим, что заседание прошло в формате видеоконференции и не транслировалось на сайте думы, как это происходит обычно.

Речь идет о 34 объектах, ранее обращенных в доход государства. В перечень входят нежилые помещения и здания различной площади, а также несколько земельных участков, в том числе крупные — площадью 26 007,58 кв. м и 99 002 кв. м. По ряду помещений предусмотрена передача долей в праве на земельные участки под ними. Проектом предлагается направить соответствующее обращение в Территориальное управление Росимущества по Нижегородской области для подготовки решения о передаче объектов в собственность города.

В пояснительной записке к проекту решения отмечается, что инициатором передачи выступило Министерство финансов РФ. Основанием стало указание президента России Владимира Путина от 22 августа 2025 года, которым одобрена передача городу имущества, ранее изъятого в доход государства по решению суда от 11 июня 2025 года. До этого оно принадлежало Дмитрию Дзепе и связанным с ним лицам.

Напомним, что Дзепа является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и легализации имущества. По версии следствия, с конца 1990-х по 2010 год группа лиц заключала с мэрией контракты на ремонт около 30 объектов, после чего муниципальная собственность оформлялась в их пользу. Ущерб бюджету оценивается в 201 млн рублей. В июне 2025 года суд принял решение о взыскании с предпринимателя более 800 млн рублей. Вину он не признает и намерен добиваться оправдательного приговора.

В феврале 2026 года Дзепу освободили из СИЗО в связи с истечением предельного срока содержания под стражей. Расследование завершено, сейчас он знакомится с материалами дела.

Между тем Нижегородский областной суд приступил к рассмотрению апелляции бизнесмена на решение об обращении его активов в доход государства. Следующее заседание назначено на 17 марта.