Суд освободил нижегородского предпринимателя Дмитрия Дзепу из СИЗО

Суд освободил нижегородского предпринимателя Дмитрия Дзепу из СИЗО

Фото: Нижегородский районный суд

Предприниматель Дмитрий Дзепа на прошлой неделе вышел из следственного изолятора. Об этом сообщает "Коммерсант-Приволжье" со ссылкой на его адвоката Ольгу Краснову.

По ее словам, следственные органы ходатайствовали о продлении срока содержания под стражей. Однако суд отказал в этом и избрал бизнесмену меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, общаться со свидетелями по уголовному делу. 

Напомним, Дмитрий Дзепа является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц, а также о легализации имущества, добытого преступным путем. По версии следствия, с конца 1990-х до 2010 года он входил в группу, заключавшую с мэрией контракты на ремонт и реконструкцию примерно 30 объектов, включая здания и земельные участки.

Как считают следователи, вместо фактического выполнения работ участники схемы оформляли фиктивные документы и незаконно оформляли муниципальное имущество в свою пользу. В дальнейшем, по данным следствия, с 2003 по 2024 год похищенные активы были легализованы. Ущерб городскому бюджету оценивается в 201 млн рублей.

Кроме того, следствие полагает, что предприниматель использовал служебную информацию о ликвидных активах для организации преднамеренного банкротства подконтрольных компаний. После этого имущество, как утверждается, продолжало приносить прибыль.

Дмитрия Дзепу задержали 21 ноября 2024 года. В июне 2025 года по требованию прокуратуры с него взыскали свыше 800 млн рублей

Сам предприниматель вину не признает. По словам защитника, в ходе расследования и после проведения экспертизы объем предъявленных нарушений был значительно сокращен. Тем не менее с обновленным обвинением Дзепа также не согласен и намерен добиваться оправдательного приговора в суде.

Теги:
Мошенничество Суд
