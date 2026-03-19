Последние новости рубрики Политика
19 марта 2026 18:33
Сотрудники ЗСНО награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени
19 марта 2026 16:30
Смена поколений депутатов в Нижегородской области — тренд или случайность?
19 марта 2026 11:48
В ЗСНО предложили ускорить подключение ЖКУ после погашения долга до суток
19 марта 2026 07:14
Нижегородцы могут внести предложения в программу комплексного развития молодежной политики на 2027 год
18 марта 2026 17:51
"Мы вместе": в Советском районе отметили 12-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2026 15:00
Евгений Чинцов выступил на форуме региональных кадровых программ
18 марта 2026 13:55
Почему нижегородцы и крымчане могут считать себя родными: мнение Люлина
18 марта 2026 12:46
Василий Суханов ответит на вопросы нижегородцев о градостроительстве
18 марта 2026 10:23
Никитин поздравил нижегородцев с 12-й годовщиной возвращения Крыма в состав РФ
17 марта 2026 12:35
Павел Карасев стал и.о. зампреда правительства Нижегородской области
Политика

19 марта 2026 11:48 Политика
В ЗСНО предложили ускорить подключение ЖКУ после погашения долга до суток

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Законодательного собрания Нижегородской области рассмотрел инициативу о сокращении срока восстановления коммунальных услуг после погашения задолженности. Заседание прошло 18 марта.

Речь идет о подготовке обращения к председателю правительства России Михаилу Мишустину с предложением внести изменения в действующие Правила предоставления коммунальных услуг. Сейчас, согласно законодательству, после оплаты долга и компенсации расходов на введение ограничений подача ресурсов должна возобновляться в течение двух календарных дней.

Спикер регионального парламента Евгений Люлин поддержал инициативу, отметив, что действующая норма создает несправедливые условия для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

"Долгов за коммуналку лучше не иметь, но в жизни бывает всякое. Если подачу ресурсов приостановили, то даже после погашения задолженности людям приходится ждать. Бывает, что коммунальные службы не спешат, поскольку по правилам у них есть два дня. В итоге долг уже погашен, а семья еще двое суток не может нормально жить. Это серьезное ухудшение условий жизни", — подчеркнул он, добавив, что такой "правовой перекос" необходимо устранить.

По мнению спикера, в большинстве случаев техническая возможность восстановить подачу ресурсов имеется быстрее, поэтому разумным сроком является один день.

Как отмечают в Заксобрании, анализ правоприменительной практики и обращений граждан показывает, что действующий двухдневный срок является избыточным. Изменение правил позволит повысить уровень защиты потребителей и избежать ситуаций, когда после погашения долга люди вынуждены оставаться без воды, света или отопления.

Председатель профильного комитета Владимир Беспалов пояснил, что инициатива направлена на устранение неоправданного ожидания при уже устраненной причине отключения.

"Человек полностью рассчитался, оплатил все расходы, но вынужден ждать подключения еще до двух суток. Мы считаем, что достаточно 24 часов, чтобы возобновить подачу ресурсов", — отметил он.

В ЗСНО рассчитывают, что предлагаемые изменения позволят сделать систему оказания коммунальных услуг более оперативной и комфортной для жителей.

Ранее Евгений Люлин поддержал комплексный подход к ремонту лифтов в многоквартирных домах.

ЖКХ Законодательное собрание Михаил Мишустин
Новости по теме
17 февраля 2026 16:31
Фонду капремонта хотят передать право обследовать дома в Нижегородской области
12 февраля 2026 15:43
Нижегородская область — в лидерах по модернизации коммунальной инфраструктуры
12 февраля 2026 13:46
90% жителей Нижегородской области получат квитанции с уменьшением платы
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
