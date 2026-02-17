Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Общество

Фонду капремонта хотят передать право обследовать дома в Нижегородской области

17 февраля 2026 16:31 Общество
Фонду капремонта хотят передать право обследовать дома в Нижегородской области

В Нижегородской области подготовлен законопроект о внесении изменений в региональный закон о капитальном ремонте многоквартирных домов. Документ размещен на сайте Законодательного собрания.

Как отмечается в пояснительной записке, поправки приводят областное законодательство в соответствие с Жилищным кодексом РФ и уточняют ряд норм, связанных с организацией капремонта.

Одно из ключевых изменений — наделение регионального оператора, Фонда капитального ремонта, полномочиями по обследованию технического состояния многоквартирных домов. Сейчас такие работы выполняет специализированная организация, отобранная государственной жилищной инспекцией по процедурам, предусмотренным законом о контрактной системе.

В 2026-2027 годах планируется проверить состояние 9 329 домов, включенных в региональную программу. Передача функции фонду позволит ускорить процесс. Речь про отказ от временных затрат на конкурсные процедуры, возможности проводить внеплановые и экстренные обследования, а также быстрее учитывать результаты при корректировке региональной программы и краткосрочных планов.

Изменения связаны и с федеральными нововведениями. С 1 сентября 2024 года сроки капремонта могут уточняться по итогам технического обследования домов. То есть если проверка покажет, что ремонт нужен раньше или позже, сроки в региональной программе могут изменить. При этом, согласно ГОСТ, такие проверки должны проводиться раз в пять лет.

Законопроект также предлагает изменить порядок обновления краткосрочных планов реализации программы капремонта. Вместо обязательной корректировки не реже одного раза в год изменения будут вноситься по мере необходимости.

Отдельной нормой закрепляется обязанность регионального оператора обеспечивать информационное взаимодействие с собственниками и пользователями помещений через государственную систему и многофункциональный сервис обмена информацией в сфере ЖКХ.

Ранее сообщалось, что нижегородцев, проживающих в многоквартирных домах, которые включены в программы КРТ и подлежат сносу, освободили от взносов за капремонт. 

Жилье ЖКХ капремонт
