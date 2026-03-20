Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
22-летняя нижегородка погибла в Грузии при странных обстоятельствах

22-летняя нижегородка погибла в Грузии при странных обстоятельствах

Фото: соцсети друзей погибшей

22‑летняя нижегородка Алина Камбарова умерла в Грузии. Девушку нашли без признаков жизни в номере тбилисского отеля, где она остановилась, пишет телеграм-канал "Нижний Новгород без цензуры"

По словам друзей, 16 марта Алина отправилась в Тбилиси. Она давно мечтала пожить в Грузии и решила попробовать начать там новую жизнь. Предположительно, в аэропорту ее встретил местный знакомый.

В последний раз она была онлайн в 01:40 в ночь на 17 марта. Тогда девушка отправила знакомому, который тоже находился в Тбилиси, короткое видео с видом из отеля и пожелала спокойной ночи. После этого на связь она больше не выходила. Утром ее телефон уже был отключен.

Обеспокоенные родные связались с тем самым знакомым и попросили проверить, все ли в порядке. Позже стало известно, что Алину нашли в номере без признаков жизни.

По предварительной информации, следов насилия не обнаружено, в комнате тоже не нашли ничего подозрительного.

Искать девушку также отправились ее друг и его сестра. Они приехали в отель и поговорили с владельцем. Тот рассказал, что за два дня до этого в номере уже работал следователь, и дал контакт представителя правоохранительных органов. Позвонив по этому номеру, молодые люди узнали о смерти Алины.

Назначено вскрытие, которое должно показать точную причину смерти. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что пропавшего в Нижегородской области учителя нашли погибшим.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Смертность Уголовное дело
Поделиться:
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных