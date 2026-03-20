22-летняя нижегородка погибла в Грузии при странных обстоятельствах Происшествия

22‑летняя нижегородка Алина Камбарова умерла в Грузии. Девушку нашли без признаков жизни в номере тбилисского отеля, где она остановилась, пишет телеграм-канал "Нижний Новгород без цензуры"

По словам друзей, 16 марта Алина отправилась в Тбилиси. Она давно мечтала пожить в Грузии и решила попробовать начать там новую жизнь. Предположительно, в аэропорту ее встретил местный знакомый.

В последний раз она была онлайн в 01:40 в ночь на 17 марта. Тогда девушка отправила знакомому, который тоже находился в Тбилиси, короткое видео с видом из отеля и пожелала спокойной ночи. После этого на связь она больше не выходила. Утром ее телефон уже был отключен.

Обеспокоенные родные связались с тем самым знакомым и попросили проверить, все ли в порядке. Позже стало известно, что Алину нашли в номере без признаков жизни.

По предварительной информации, следов насилия не обнаружено, в комнате тоже не нашли ничего подозрительного.

Искать девушку также отправились ее друг и его сестра. Они приехали в отель и поговорили с владельцем. Тот рассказал, что за два дня до этого в номере уже работал следователь, и дал контакт представителя правоохранительных органов. Позвонив по этому номеру, молодые люди узнали о смерти Алины.

Назначено вскрытие, которое должно показать точную причину смерти. Возбуждено уголовное дело.

