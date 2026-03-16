Пропавшего в феврале учителя нашли погибшим в Нижегородской области

38-летний Владимир Еремеев, которого разыскивали в Нижегородской области с начала февраля, найден погибшим. Об этом 15 марта сообщил поисково-спасательный отряд "Волонтер".
Причина гибели не разглашается.
Напомним, мужчина пропал 5 февраля. В тот день он вышел из дома на улице Центральной в деревне Квасово Борского района, чтобы почистить снег, и не вернулся.
Позже он находился в Городце. Где учитель был после этого, остается неизвестным.
По имеющейся информации, Владимир Геннадьевич около 15 лет работал учителем. Его характеризовали как доброго и отзывчивого человека.
Ранее сообщалось, что 82 человека пропали в Нижегородской области в феврале.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+