Пропавшего в феврале учителя нашли погибшим в Нижегородской области

38-летний Владимир Еремеев, которого разыскивали в Нижегородской области с начала февраля, найден погибшим. Об этом 15 марта сообщил поисково-спасательный отряд "Волонтер".

Причина гибели не разглашается.

Напомним, мужчина пропал 5 февраля. В тот день он вышел из дома на улице Центральной в деревне Квасово Борского района, чтобы почистить снег, и не вернулся.

Позже он находился в Городце. Где учитель был после этого, остается неизвестным.

По имеющейся информации, Владимир Геннадьевич около 15 лет работал учителем. Его характеризовали как доброго и отзывчивого человека.

Ранее сообщалось, что 82 человека пропали в Нижегородской области в феврале.