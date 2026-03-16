Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
16 марта 2026 11:25
Жизненная ситуация "Возврат штрафов и госпошлин" стала доступна нижегородцам
16 марта 2026 10:51
Пропавшего в феврале учителя нашли погибшим в Нижегородской области
16 марта 2026 10:33
Диагностический центр в Нижнем Новгороде возглавила Елена Овчинникова
16 марта 2026 10:18
Пациента из Уреня экстренно доставили в Борскую ЦРБ на вертолете
16 марта 2026 10:12
НОФ представила проект продвижения российской продукции на сербский фармрынок
16 марта 2026 09:56
Проект Восточного обхода Нижнего Новгорода проходит государственную экспертизу
16 марта 2026 09:21
Потепление до +9 градусов придет в Нижний Новгород
16 марта 2026 07:52
Как правильно выбрать зубную щетку и пасту: советы стоматолога
15 марта 2026 17:51
Данные о здоровье водителей будут сразу отправляться в ГАИ с 2027 года
15 марта 2026 15:34
Ограничения на полёты сняты в аэропорту Нижнего Новгорода
Пропавшего в феврале учителя нашли погибшим в Нижегородской области

Пропавшего в феврале учителя нашли погибшим в Нижегородской области

38-летний Владимир Еремеев, которого разыскивали в Нижегородской области с начала февраля, найден погибшим. Об этом 15 марта сообщил поисково-спасательный отряд "Волонтер".

Причина гибели не разглашается.

Напомним, мужчина пропал 5 февраля. В тот день он вышел из дома на улице Центральной в деревне Квасово Борского района, чтобы почистить снег, и не вернулся.

Позже он находился в Городце. Где учитель был после этого, остается неизвестным.

По имеющейся информации, Владимир Геннадьевич около 15 лет работал учителем. Его характеризовали как доброго и отзывчивого человека. 

Ранее сообщалось, что 82 человека пропали в Нижегородской области в феврале.

Новости по теме
05 февраля 2026 16:56
Нижегородец на снегоходе погиб в лесу во время снежной бури
23 января 2026 10:29
Более 100 пропавших нижегородцев найдены живыми с начала января 2026 года
02 января 2026 16:31
Более 1500 пропавших людей удалось найти в Нижегородской области за год
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
