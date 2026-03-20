Жестокое избиение в саровском магазине закончилось уголовным делом Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Сарове двоих местных жителей обвиняют в покушении на убийство. Им вменяют покушение на убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, 14 марта мужчины находились в магазине на улице Московской. Повод для конфликта был незначительным, однако, как считают следователи, обвиняемые действовали из хулиганских побуждений. Они избили посетителя, нанеся ему множественные удары руками и ногами по голове и туловищу, после чего скрылись.

Пострадавшего с травмами доставили в больницу. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МУ МВД России по ЗАТО Саров установили личности злоумышленников. Местные жители 1985 и 2000 годов рождения были задержаны и доставлены в следственные органы.

По факту покушения на убийство СУ СК России по региону возбуждено уголовное дело.

В отношении фигурантов избраны меры пресечения. 40-летний мужчина заключён под стражу, а его 25-летний сообщник находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде сотрудника кафе будут судить за угрозу ножом.