Работник кухни в нижегородском кафе угрожал ножом бармену

В Ленинский районный суд Нижнего Новгорода направлено уголовное дело в отношении сотрудника кафе, обвиняемого в угрозе убийством. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным следствия, инцидент произошел в конце ноября 2025 года в заведении на проспекте Ленина. Между двумя работниками внезапно вспыхнул конфликт на почве личной неприязни. В ходе ссоры 41-летний сотрудник кухни стал угрожать 25-летнему бармену ножом, угрожать убийством.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевший вызвал полицию. Нападавшего задержали и доставили его в отдел полиции. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством".

В настоящее время расследование завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

