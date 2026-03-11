Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
11 марта 2026 10:40
Суд изъял у нижегородского экс-судьи Виктора Фомина имущество на 166 млн рублей
11 марта 2026 10:27
Работник кухни в нижегородском кафе угрожал ножом бармену
11 марта 2026 10:09
Александру Парамонову продлили домашний арест до 2 апреля
10 марта 2026 17:41
Братьям Горват вынесли приговор за наезд на шестерых человек на Бору
10 марта 2026 11:07
"Резиновую комнату" выявили нижегородские полицейские в Московском районе
10 марта 2026 09:00
65-летний транспортировщик АПЗ умер на работе: начато расследование
09 марта 2026 18:20
Обрушение крыши жилого дома в Арзамасе закончилось уголовным делом
09 марта 2026 17:37
Крыша жилого дома рухнула в Арзамасе под тяжестью снега
09 марта 2026 15:10
Пожар произошел в цехе по производству свечей в Балахнинском округе
09 марта 2026 14:36
Жителю Арзамаса грозит срок за дропперство
Происшествия

Работник кухни в нижегородском кафе угрожал ножом бармену

11 марта 2026 10:27 Происшествия
Работник кухни в нижегородском кафе угрожал ножом бармену

В Ленинский районный суд Нижнего Новгорода направлено уголовное дело в отношении сотрудника кафе, обвиняемого в угрозе убийством. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. 

По данным следствия, инцидент произошел в конце ноября 2025 года в заведении на проспекте Ленина. Между двумя работниками внезапно вспыхнул конфликт на почве личной неприязни. В ходе ссоры 41-летний сотрудник кухни стал угрожать 25-летнему бармену ножом, угрожать убийством.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевший вызвал полицию. Нападавшего задержали и доставили его в отдел полиции. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством".

В настоящее время расследование завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что жителя Балахны посадили на 8,5 года за попытку убить жену вилкой.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Покушение Убийство
Поделиться:
Новости по теме
10 марта 2026 17:41
Братьям Горват вынесли приговор за наезд на шестерых человек на Бору
06 марта 2026 12:58
Нижегородец не смог обжаловать приговор за попытку заражения полицейской ВИЧ
28 февраля 2026 15:19
Нерадивый отец из Дивеева может отправиться за решётку за скандалы и побои
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных