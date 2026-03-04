Нижегородца посадили на 8,5 года за попытку убить жену вилкой Происшествия

В Балахне суд признал местного жителя виновным в покушении на убийство супруги с особой жестокостью. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

Установлено, что в ночь с 4 на 5 января 2024 года мужчина проник в квартиру дома на улице Профсоюзной, где находились его жена и ее несовершеннолетние дети. Он забрался внутрь через окно.

Между супругами произошел конфликт, в ходе которого осужденный избил женщину, сжимал ей шею, перекрывая доступ кислорода, а также нанес многочисленные удары вилкой по шее и лицу. При этом он неоднократно угрожал ей убийством.

Завершить задуманное ему не удалось. На место прибыли сотрудники полиции, которых вызвала дочь потерпевшей, и пресекли его действия.

На время расследования мужчину заключили под стражу.

Суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. После освобождения ему также назначено ограничение свободы сроком на один год.

