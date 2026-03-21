Строительство пяти детсадов в трех районах Нижнего Новгорода обсудили в Гордуме

21 марта 2026 12:28 Общество
Фото: пресс-служба городской Думы

20 марта в нижегородской Гордуме прошло очередное заседание постоянной комиссии по градостроительству и архитектуре под председательством Михаила Иванова.

В работе приняли участие председатель комитета Законодательного Собрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов, первый заместитель главы администрации города Денис Скалкин и заместитель главы администрации Леонид Стрельцов.

Одним из ключевых вопросов повестки стал ход строительства пяти детских садов на территории Нижнего Новгорода. О реализации проектов в рамках федерального проекта "Поддержка семьи" национального проекта "Семья" рассказала директор департамента строительства и капитального ремонта Татьяна Гераськина.

Заказчиком объектов выступает ГлавУКС. Проекты финансируются из федерального, областного и городского бюджетов в рамках заключенных муниципальных контрактов.

Общая площадь новых зданий составит 30 061,4 кв. метров, а рассчитаны они на 1 218 мест. Три детских сада строятся в Советском районе, еще по одному — в Автозаводском и Кстовском. Работы идут по графику.

Отдельно члены комиссии обсудили проектирование и строительство нового корпуса школы №118 в Московском районе. Этот вопрос был включен в повестку по инициативе депутата Юлии Мантуровой.

Как пояснила Татьяна Гераськина, реализация проекта запланирована на 2028-2030 годы в рамках федерального проекта "Все лучшее детям" национального проекта "Молодежь и дети". Финансирование также предполагается из трех уровней бюджета — федерального, областного и городского. Строительство пройдет в два этапа. Сначала возведут учебный корпус, затем — здание спортивного ядра на соседнем участке.

В новом корпусе предусмотрены помещения для профильного обучения и внеурочных занятий, столовая, медицинский кабинет, класс профориентации и профессионального обучения, а также электронный тир. Учебные помещения будут распределены по этажам с учетом функционального зонирования.

В здании спортивного ядра разместят универсальный игровой зал, раздевалки, тренерскую и инвентарную, гардероб, санузлы, медицинский кабинет и административные помещения.

Кроме того, депутаты рассмотрели очередные корректировки городского бюджета, предложенные департаментом финансов, и заслушали информацию о работе Городского центра градостроительства и архитектуры за 2025 год.

Ранее сообщалось, что почти всю дорожную разметку в Нижнем Новгороде нанесут пластиком.

