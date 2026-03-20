Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

20 марта 2026 18:40 Общество
33,7 млн рублей штрафов выписали в Нижнем Новгороде за парковку самокатов

Фото: Александр Воложанин

Администрация Нижнего Новгорода продлила соглашение с тремя кикшеринговыми компаниями о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности. Договоренности будут действовать и в 2026 году.

Вопрос обсудили 20 марта на заседании постоянной комиссии Гордумы по развитию дорожного хозяйства и транспорта под председательством Станислава Прокоповича. Доклады представили директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников и директор департамента административно-технического и муниципального контроля Андрей Бузин.

Как сообщил Андрей Житников, в городе сохраняются ограничения, введенные ранее для упорядочивания движения электросамокатов. Запрет на их использование продолжит действовать на 25 участках с плотным пешеходным трафиком — в том числе на улицах Большой и Малой Покровских, Рождественской, Набережной Федоровского, Верхне-Волжской набережной, а также в парках, скверах и на мостах через Оку. Перед такими зонами установлены дорожные знаки.

Кроме того, определены 99 территорий, где при въезде электросамокаты автоматически снижают скорость до 10, 15 или 20 км/ч. Для парковки СИМ предусмотрены 933 площадки, рассчитанные более чем на 16 тысяч устройств.

По словам Андрея Бузина, за прошлый год сотрудники департамента изъяли 1890 самокатов в соответствии со статьей 27.10 КоАП РФ и передали их операторам на ответственное хранение. За размещение техники вне разрешенных мест вынесено 1187 постановлений, общая сумма штрафов составила 33,7 млн рублей.

Станислав Прокопович отметил, что для современного города электросамокат не должен быть чужим видом транспорта, однако его использование не должно создавать дискомфорт для пешеходов. Он подчеркнул, что кикшеринговый бизнес, как и любой другой, несет ответственность перед жителями, и выразил уверенность, что дальнейшее конструктивное взаимодействие с операторами поможет повысить культуру использования СИМ.

Напомним, сезон электросамокатов в Нижнем Новгороде официально стартует 1 апреля.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума самокат
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных