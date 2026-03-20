33,7 млн рублей штрафов выписали в Нижнем Новгороде за парковку самокатов Общество

Администрация Нижнего Новгорода продлила соглашение с тремя кикшеринговыми компаниями о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности. Договоренности будут действовать и в 2026 году.

Вопрос обсудили 20 марта на заседании постоянной комиссии Гордумы по развитию дорожного хозяйства и транспорта под председательством Станислава Прокоповича. Доклады представили директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников и директор департамента административно-технического и муниципального контроля Андрей Бузин.

Как сообщил Андрей Житников, в городе сохраняются ограничения, введенные ранее для упорядочивания движения электросамокатов. Запрет на их использование продолжит действовать на 25 участках с плотным пешеходным трафиком — в том числе на улицах Большой и Малой Покровских, Рождественской, Набережной Федоровского, Верхне-Волжской набережной, а также в парках, скверах и на мостах через Оку. Перед такими зонами установлены дорожные знаки.

Кроме того, определены 99 территорий, где при въезде электросамокаты автоматически снижают скорость до 10, 15 или 20 км/ч. Для парковки СИМ предусмотрены 933 площадки, рассчитанные более чем на 16 тысяч устройств.

По словам Андрея Бузина, за прошлый год сотрудники департамента изъяли 1890 самокатов в соответствии со статьей 27.10 КоАП РФ и передали их операторам на ответственное хранение. За размещение техники вне разрешенных мест вынесено 1187 постановлений, общая сумма штрафов составила 33,7 млн рублей.

Станислав Прокопович отметил, что для современного города электросамокат не должен быть чужим видом транспорта, однако его использование не должно создавать дискомфорт для пешеходов. Он подчеркнул, что кикшеринговый бизнес, как и любой другой, несет ответственность перед жителями, и выразил уверенность, что дальнейшее конструктивное взаимодействие с операторами поможет повысить культуру использования СИМ.

Напомним, сезон электросамокатов в Нижнем Новгороде официально стартует 1 апреля.