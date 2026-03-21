Памятник Горькому в Нижнем Новгороде украсили шарфом ХК "Торпедо" Спорт

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде памятник известному писателю Максиму Горькому украсили шарфом хоккейного клуба "Торпедо". Таким образом город отметил начало плей-офф Кубка Гагарина.

Фотографию монумента утром опубликовал мэр Юрий Шалабаев. На первый взгляд снимок может показаться результатом работы искусственного интеллекта. Однако корреспондент НИА "Нижний Новгород" убедился, что шарф на памятнике настоящий.

Правда, его размеры заметно превышают стандартный болельщицкий аксессуар. Сколько продлится такая поддержка команды, неизвестно.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата "Торпедо" заняло шестое место в Западной конференции и в первом раунде сыграет с "Северсталью", которая стала третьей. В рамках "регулярки" команды встречались четыре раза, и подопечные Алексея Исакова смогли одержать лишь одну победу.

Серия начнется в Череповце: первые игры запланированы на 23 и 25 марта. Затем противостояние продолжится в Нижнем Новгороде — матчи состоятся 27 и 29 марта.

При необходимости команды проведут дополнительные встречи. 31 марта они вновь сыграют в Череповце, 2 апреля — в Нижнем Новгороде, а 4 апреля — снова на льду в Череповце.

Ранее сообщалось, что "Торпедо" завершило регулярный чемпионат победой над "Амуром".