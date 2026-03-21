Нижегородское "Торпедо" встретится с "Северсталью" в первом раунде Кубка Гагарина

20 марта определился соперник, против которого "Торпедо" сыграет в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.
Напомним, нижегородцы завершили регулярный чемпионат победой над хабаровским "Амуром" со счетом 5:3.
Накануне СКА обыграло "Шанхайских Драконов", а московское "Динамо" проиграло "Ак Барсу". По итогам игрового дня "Торпедо" оказалось на шестой строчке Западной конференции и в первом раунде встретится с третьей командой — "Северсталью".
В рамках регулярного чемпионата соперники провели четыре очных матча. Подопечные Алексея Исакова сумели одержать победу лишь в одной из встреч.
Серия стартует в Череповце. Первые игры пройдут 23 и 25 марта.
Затем команды продолжат противостояние в Нижнем Новгороде — матчи запланированы на 27 и 29 марта.
Если потребуется, серия будет продолжена. 31 марта команды вновь сыграют в Череповце, 2 апреля — в Нижнем Новгороде, а 4 апреля — снова в Череповце.
Ранее сообщалось, что главный тренер "Торпедо" подвел итоги регулярного чемпионата сезона 2025/2026.
