Алексей Исаков: "Больше было игр, которые радовали"

Фото: ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Главный тренер нижегородского "Торпедо" Алексей Исаков подвел итоги регулярного чемпионата КХЛ на послематчевой конференции после победы над "Амуром".

Напомним, 19 марта автозаводцы со счетом 5:3 обыграли гостей из Хабаровска. Этот матч стал завершающим для обеих команд в "регулярке" сезона 2025/2026. "Амур" в плей-офф не вышел, а вот "Торпедо" узнает своего соперника в первом раунде сегодня.

"На длинной дистанции было много моментов, когда можно было быть недовольным тем, что происходило на площадке. Но больше было игр, где качество игры и самоотдача парней меня очень сильно радовала, и я понимал, что команда обретает определенный рисунок, обретает ту целостность, которая должна у нее быть", — отметил наставник. 

Самым непростым этапом специалист назвал предсезонные турниры. По ходу "регулярки" команда, по его словам, также сталкивалась со сложными отрезками.

"Даже когда у нас шли серии поражений, я не видел, что у команды нет игры. Больший вопрос, наверное, был именно к каким-то мелким деталям", — добавил он.

В некоторых моментах, по мнению Исакова, команде могло не хватать везения. При этом случаи, когда нижегородцы уступали сопернику в движении, были редкими.

Ранее итоги регулярного чемпионата также подвел гендиректор клуба Евгений Забуга.

