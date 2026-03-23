Общество

Нижний Новгород обошел Рим и Париж в мировом рейтинге качества жизни

23 марта 2026 09:52
Нижний Новгород обошел Рим и Париж в мировом рейтинге качества жизни

Фото: Кира Мишина

Нижний Новгород занял 190-е место среди 304 крупных городов мира в индексе качества жизни по версии аналитического портала Numbeo. Итоговый показатель города составил 149,3 балла.

В рейтинге столица Приволжья обошла ряд крупных мировых центров, включая Рим, Париж, Лондон, а также Лос-Анджелес и Нью-Йорк.

Для сравнения, в ноябре 2025 года Нижний Новгород находился на 165-й позиции глобального списка с результатом 147,9 балла и занимал второе место среди крупнейших городов России, уступая только Калининграду.  

В новом рейтинге Калининград вновь оказался впереди — он занял 167-е место.  

Следом за Нижним Новгородом среди российских городов расположились Казань (236-е место), Краснодар (239-е), Москва (242-е), Санкт-Петербург (243-е), Екатеринбург (273-е) и Новосибирск (274-е).

По данным исследования, Нижний Новгород продемонстрировал рост почти по всем критериям оценки. Индекс качества жизни формируется на основе совокупности показателей, отражающих общий уровень жизни в городе. Учитываются покупательная способность населения, уровень безопасности, качество здравоохранения, стоимость жизни, соотношение цен на недвижимость и доходов, среднее время в пути до работы, уровень загрязнения и климатические условия.

Наиболее высокий результат город показал в сфере здравоохранения — 73,9 балла. Высокой оценкой также отмечен уровень безопасности — 72,2 балла.

Лидером мирового рейтинга стала Гаага. В первую пятерку также вошли другие города Нидерландов: Утрехт, Эйндховен, Гронинген и Роттердам.
Последнюю, 304-ю строчку занял Лагос в Нигерии.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Нижний Новгород вошел в 100 самых безопасных городов мира.

