12 января 2026 14:14 Общество
Нижний Новгород вошел в топ-100 самых безопасных городов мира

Фото: Кира Мишина

Нижний Новгород вошёл в число самых безопасных городов планеты в 2025 году по версии сервиса Numbeo*, заняв 56-е место из 263. По уровню безопасности он обогнал не только российские мегаполисы, но и такие крупные зарубежные города, как Амстердам, Анталья, Монреаль, Осло и Сидней.

Индекс безопасности Нижнего Новгорода составил 71,85 балла. Для сравнения, у лидера рейтинга, Абу-Даби (ОАЭ), этот показатель достигает 88,4. Помимо столицы ОАЭ, в тройку самых безопасных городов вошли Доха (Катар) и Дубай (ОАЭ). Также в пятёрке лидеров оказались Тайбэй (Тайвань) и Шарджа (ОАЭ).

Из российских городов в топ-100 рейтинга вошли Казань (72-е место), Калининград (78-е) и Москва (99-е). Санкт-Петербург оказался чуть ниже — на 111-й строчке.

Индекс безопасности в рейтинге Numbeo отражает восприятие жителей и гостей города. Он рассчитывается на основе ответов на вопросы об общем уровне преступности, ощущении безопасности днём и ночью, обеспокоенности по поводу нападений, грабежей, угонов автомобилей, физического насилия, домогательств и преступлений на почве ненависти, уровне имущественных преступлений, а также тяжести насильственных преступлений (избиения, убийства, сексуальные преступления).

Чем выше индекс безопасности, тем благополучнее считается обстановка в городе.

Ранее сообщалось, что Большая Покровская заняла шестую строчку в рейтинге самых дорогих торговых улиц России.

* Numbeo — крупнейшая в мире краудсорсинговая платформа, собирающая данные о жизни в разных странах. Информация поступает от самих пользователей и проходит фильтрацию, чтобы исключить недостоверные ответы и спам. Индекс обновляется регулярно, а полные версии рейтингов публикуются дважды в год. В расчётах учитываются данные за последние пять лет.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Безопасность Рейтинг
