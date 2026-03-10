Глеб Никитин сохранил пятое место в рейтинге влияния губернаторов РФ

Эксклюзив
Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин занял пятое место в рейтинге влияния глав субъектов РФ по итогам февраля 2026 года. Исследование подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций.

Глеб Никитин набрал 7,41 балла и вошел в группу "очень сильное влияние", куда включены руководители регионов, занявшие места с первого по двадцатое.

Рейтинг формируется на основе экспертного опроса, который проводится методом закрытого анкетирования. В исследовании участвуют 23 эксперта – политологи, политтехнологи, медиаэксперты и журналисты.

Экспертам предлагается оценить по шкале от 1 до 10 влияние губернаторов на федеральном уровне – в Администрации президента РФ, правительстве, Федеральном собрании, партийной и бизнес-элите. После этого рассчитываются средние значения выставленных оценок.

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния глав российских регионов. Участники распределяются по трем категориям – "очень сильное влияние" (1–20 места), "сильное влияние" (21–50) и "среднее влияние" (51–89).

Первое место в феврале занял мэр Москвы Сергей Собянин с результатом 9,58 балла. На втором месте оказался президент Татарстана Рустам Минниханов (8,08), на третьем – глава Чечни Рамзан Кадыров (7,9). Четвертую строчку занял губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (7,63).

Добавим, что состав первой пятерки и распределение мест в феврале остались такими же, как и в январе.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Он рассказал главе государства о социально-экономических итогах развития региона, а также реализации крупных проектов. 

По итогам этой встречи Никитин принял ряд кадровых решений. В частности, вводится должность первого замгубернатора. На этом посту губернатор видит Андрея Гнеушева. Кроме того, должность замгубернатора покидает Александр Павлов. Вместо него решено назначить Сергея Половникова. 

