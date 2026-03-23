Гималайский медведь проснулся в нижегородском зоопарке "Лимпопо"

23 марта отмечается Всемирный день медведя. Эту дату традиционно связывают с пробуждением животных после зимней спячки.

В нижегородском зоопарке "Лимпопо" косолапые уже вышли из сна и встречают весну.

Еще в конце февраля здесь проснулись бурые медведи Ляля и Балу. В этом году их спячка длилась более четырех месяцев. При этом на прогулку они отправились немного раньше, чем годом ранее.

Как сообщили в зоопарке, несколько недель спустя к ним присоединился и гималайский медведь Моган.

Ранее сообщалось, что "Лимпопо" продлил часы работы.