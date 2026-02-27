Весна близко: медведи Ляля и Балу в нижегородском "Лимпопо" вышли из спячки

Фото:
В нижегородском "Лимпопо" проснулись бурые медведи Ляля и Балу. В 2026 году их зимняя спячка продлилась более четырех месяцев. При этом на прогулку они вышли немного раньше, чем в прошлом году, сообщили в зоопарке.
Пробуждение животных совпало с Международным днем полярного медведя.
"Мы однозначно видим в этом добрый знак. А тот факт, что Ляля и Балу вышли из спячки, говорит о том, что весна в Нижний Новгород все-таки идет, ведь именно животные – лучшие метеорологи", –отметил генеральный директор зоопарка Владимир Герасичкин.
Зиму косолапые провели раздельно, каждый в своей берлоге, однако проснулись практически одновременно. Первым наружу вышел Балу. Спустя несколько минут к нему присоединилась Ляля.
Оказавшись в уличном вольере, медведи сначала принюхались, попробовали снег, а затем занялись уходом за шерстью.
После долгого сна первым угощением для Ляли и Балу стало яблоко.
