Общество

Весна близко: медведи Ляля и Балу в нижегородском "Лимпопо" вышли из спячки

27 февраля 2026 10:55 Общество
Весна близко: медведи Ляля и Балу в нижегородском Лимпопо вышли из спячки

Фото: зоопарк "Лимпопо"

В нижегородском "Лимпопо" проснулись бурые медведи Ляля и Балу. В 2026 году их зимняя спячка продлилась более четырех месяцев. При этом на прогулку они вышли немного раньше, чем в прошлом году, сообщили в зоопарке.

Пробуждение животных совпало с Международным днем полярного медведя.

"Мы однозначно видим в этом добрый знак. А тот факт, что Ляля и Балу вышли из спячки, говорит о том, что весна в Нижний Новгород все-таки идет, ведь именно животные – лучшие метеорологи", –отметил генеральный директор зоопарка Владимир Герасичкин.

Зиму косолапые провели раздельно, каждый в своей берлоге, однако проснулись практически одновременно. Первым наружу вышел Балу. Спустя несколько минут к нему присоединилась Ляля.

Оказавшись в уличном вольере, медведи сначала принюхались, попробовали снег, а затем занялись уходом за шерстью.

После долгого сна первым угощением для Ляли и Балу стало яблоко.

Ранее сообщалось, что в зоопарке "Лимпопо" продолжают спасать редкого белоплечего орлана.

