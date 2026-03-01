Нижегородский зоопарк "Лимпопо" продлил часы работы Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский зоопарк "Лимпопо" продлил часы работы. Об этом сообщили в социальных сетях учреждения.

Отмечается, что из-за увеличения светового дня зоопарк теперь открыт на час дольше.

Посетить "Лимпопо" можно со вторника по воскресенье с 9:00 до 18:00. При этом кассы работают до 17:00.

Ранее также сообщалось, что медведи Ляля и Балу, живущие в нижегородском "Лимпопо", вышли из спячки.