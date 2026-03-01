Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
01 марта 2026 09:33
Нижегородский зоопарк "Лимпопо" продлил часы работы
28 февраля 2026 19:44
В Общественной палате РФ предложили ввести каникулы с 23 февраля по 9 марта
28 февраля 2026 17:22
Приём заявок на обучение в Школе 800 открыли в Нижнем Новгороде
28 февраля 2026 14:36
Хирург Рождественская рассказала, как современные привычки добавляют возраст
28 февраля 2026 14:01
Нижегородцам дали возможность подать налоговую декларацию 3-НДФЛ онлайн
28 февраля 2026 10:52
Нижегородцам напомнили, как узнать кадастровый номер квартиры
28 февраля 2026 09:42
Председатель Нижегородского областного суда Вячеслав Поправко ушёл в отставку
28 февраля 2026 09:16
Партийный десант "Единой России" проверил безопасность крыш в Нижнем Новгороде
28 февраля 2026 08:00
Нижегородские родительские комитеты смогут получить до 2 млн рублей
27 февраля 2026 19:50
ЦРТС проверил работу нижегородских перевозчиков: найдено более 60 нарушений
Общество

Нижегородский зоопарк "Лимпопо" продлил часы работы

01 марта 2026 09:33
Нижегородский зоопарк Лимпопо продлил часы работы

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский зоопарк "Лимпопо" продлил часы работы. Об этом сообщили в социальных сетях учреждения.

Отмечается, что из-за увеличения светового дня зоопарк теперь открыт на час дольше.

Посетить "Лимпопо" можно со вторника по воскресенье с 9:00 до 18:00. При этом кассы работают до 17:00.

Ранее также сообщалось, что медведи Ляля и Балу, живущие в нижегородском "Лимпопо", вышли из спячки.

