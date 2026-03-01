Фото:
Нижегородский зоопарк "Лимпопо" продлил часы работы. Об этом сообщили в социальных сетях учреждения.
Отмечается, что из-за увеличения светового дня зоопарк теперь открыт на час дольше.
Посетить "Лимпопо" можно со вторника по воскресенье с 9:00 до 18:00. При этом кассы работают до 17:00.
Ранее также сообщалось, что медведи Ляля и Балу, живущие в нижегородском "Лимпопо", вышли из спячки.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+