Общество

Трехсвятский квартал в центре Нижнего Новгорода внесли в реестр ОКН

23 марта 2026 14:55 Общество
Фото: Анастасия Назарова

Исторический квартал в центре Нижнего Новгорода официально стал объектом культурного наследия регионального значения. Соответствующий приказ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Речь идет о территории в границах улицы Короленко — от Белинского до Максима Горького, а также улиц Новой, Студеной и Славянской — от церкви Трех Святителей до пересечения со Студеной. В охраняемую зону частично вошли и дворовые пространства домов.  

Напомним, осенью 2025 года Трехсвятский квартал включили в перечень выявленных объектов культурного наследия, а в декабре предложили внести его в реестр ОКН.

Сейчас на этой территории расположен 31 объект культурного наследия. Три из них имеют федеральное значение. Для всех объектов определены границы, а для большинства также утверждены предметы охраны.  

Среди памятников федерального уровня — "Дом, в котором в 1900 - 1901 годы жил Горький Алексей Максимович и где бывали Гарин-Михайловский Николай Григорьевич, Шаляпин Федор Иванович, Чехов Антон Павлович и другие деятели культуры" (улица Короленко, 11), "Дом, в котором в 1888 – 1896 годы жил писатель Короленко Владимир Галактионович" (улица Короленко, 11а), а также "Дом, в котором в 1875 - 1876 годы жил у своего деда Горький Алексей Максимович" (улица Короленко, 42).  

Ранее сообщалось, что 1000 ОКН в Нижегородской области восстановят к 2030 году.

