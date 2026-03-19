Пять ОКН в Нижегородской области нашли новых владельцев

ДОМ.РФ подвёл итоги первого этапа пилотной программы по восстановлению объектов культурного наследия. Восемь регионов страны получили новых инвесторов для 24 исторических зданий, реализованных через торги компании. Последним проданным объектом стал корпус школы ремесленных учеников в Арзамасе Нижегородской области.

В рамках этапа в Нижегородской области в 2025-2026 годах через торги реализовано пять исторических зданий: охотничий домик в рабочем посёлке Досчатое под Выксой, дом №7/20 на улице Семашко в Нижнем Новгороде, профилакторий на улице Лермонтова в Дзержинске, два корпуса мастерских Верхне-Выксунского завода в Выксе, а также школа ремесленных учеников в Арзамасе на проспекте Ленина. Это наибольший показатель среди всех участников программы.

Также в Новгородской области продано четыре объекта, по три — в Забайкальском крае, Самарской и Ярославской областях. По два здания нашли новых собственников в Рязанской, Смоленской и Тверской областях.

Программа реализуется совместно с Минкультуры России и предусматривает льготное финансирование работ по восстановлению и приспособлению объектов к современному использованию. За время её действия заключены кредитные договоры, в том числе с новыми владельцами четырёх пилотных объектов в Нижегородской, Новгородской и Ярославской областях.

До конца 2030 года планируется восстановить не менее 1000 объектов культурного наследия с их последующей адаптацией. Предприниматели могут получить кредиты по ставке 9% на реставрацию памятников во всех регионах страны. Для инвесторов, реализующих проекты по созданию гостиниц в исторических зданиях, предусмотрена льготная ставка 6%.

Ранее сообщалось, что кафе появится в нижегородском ОКН "Дом П.С. Зарембы".