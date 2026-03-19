Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

Пять ОКН в Нижегородской области нашли новых владельцев

18 марта 2026 17:45
Фото: ДОМ.РФ

ДОМ.РФ подвёл итоги первого этапа пилотной программы по восстановлению объектов культурного наследия. Восемь регионов страны получили новых инвесторов для 24 исторических зданий, реализованных через торги компании. Последним проданным объектом стал корпус школы ремесленных учеников в Арзамасе Нижегородской области.

В рамках этапа в Нижегородской области в 2025-2026 годах через торги реализовано пять исторических зданий: охотничий домик в рабочем посёлке Досчатое под Выксой, дом №7/20 на улице Семашко в Нижнем Новгороде, профилакторий на улице Лермонтова в Дзержинске, два корпуса мастерских Верхне-Выксунского завода в Выксе, а также школа ремесленных учеников в Арзамасе на проспекте Ленина. Это наибольший показатель среди всех участников программы.

Также в Новгородской области продано четыре объекта, по три — в Забайкальском крае, Самарской и Ярославской областях. По два здания нашли новых собственников в Рязанской, Смоленской и Тверской областях.

Программа реализуется совместно с Минкультуры России и предусматривает льготное финансирование работ по восстановлению и приспособлению объектов к современному использованию. За время её действия заключены кредитные договоры, в том числе с новыми владельцами четырёх пилотных объектов в Нижегородской, Новгородской и Ярославской областях.

До конца 2030 года планируется восстановить не менее 1000 объектов культурного наследия с их последующей адаптацией. Предприниматели могут получить кредиты по ставке 9% на реставрацию памятников во всех регионах страны. Для инвесторов, реализующих проекты по созданию гостиниц в исторических зданиях, предусмотрена льготная ставка 6%.

Ранее сообщалось, что кафе появится в нижегородском ОКН "Дом П.С. Зарембы".

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ОКН торги
Поделиться:
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных