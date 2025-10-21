Квартал у церкви Трех Святителей в Нижнем Новгороде получил статус ОКН

Квартал, расположенный рядом с церковью Трех Святителей в Нижнем Новгороде, получил официальный статус выявленного объекта культурного наследия. Соответствующий приказ опубликован Управлением государственной охраны объектов культурного наследия на портале правовых актов.
Речь идет о фрагменте исторической городской застройки, находящемся в пределах улиц Короленко, Славянской, Студеной и Новой. Здания на этой территории были возведены во второй половине XIX — начале XX века и представляют архитектурную и историческую ценность.
Документ определяет границы охраняемой территории. В их состав вошли участки улиц Новая и Славянская — от храма Трех Святителей до пересечения с улицей Студеной, а также улица Короленко — от улицы Белинского до улицы Горького, и сама улица Студеная.
Ранее сообщалось, что флигель, расположенный на территории усадьбы Гусевых на улице Славянской в Нижнем Новгороде, планируется отреставрировать к весне 2028 года.
Также сообщалось, что историческое здание в нижегородском квартале церкви Трёх Святителей привели в порядок.
