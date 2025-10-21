ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Последние новости рубрики Общество
21 октября 2025 20:00Квартал у церкви Трех Святителей в Нижнем Новгороде получил статус ОКН
21 октября 2025 19:3013 тонн молока и 200 кг мяса без документов обнаружили в Нижегородской области
21 октября 2025 19:00Нижегородская молодежь выбирает психбольницы вместо отпуска
21 октября 2025 18:30Движение по Агрономической будет затруднено из-за ремонта трамвайных путей
21 октября 2025 18:15Реабилитационный комплекс для участников СВО заработал в Нижнем Новгороде
21 октября 2025 17:50Нижегородских продавцов уличили в продаже энергетиков подросткам
21 октября 2025 17:00В Госдуме предлагают рассчитывать минимальную пенсию на основе МРОТ
21 октября 2025 15:24Грузовикам ограничат въезд в центр Нижнего Новгорода
21 октября 2025 15:10Фонд "Защитники Отечества" усиливает поддержку ветеранов СВО
21 октября 2025 14:57Синоптик предупредила нижегородцев о дождях и мокром снеге
Общество

Квартал у церкви Трех Святителей в Нижнем Новгороде получил статус ОКН

21 октября 2025 20:00 Общество
Квартал у церкви Трех Святителей в Нижнем Новгороде получил статус ОКН

Квартал, расположенный рядом с церковью Трех Святителей в Нижнем Новгороде, получил официальный статус выявленного объекта культурного наследия. Соответствующий приказ опубликован Управлением государственной охраны объектов культурного наследия на портале правовых актов.

Речь идет о фрагменте исторической городской застройки, находящемся в пределах улиц Короленко, Славянской, Студеной и Новой. Здания на этой территории были возведены во второй половине XIX — начале XX века и представляют архитектурную и историческую ценность.

Документ определяет границы охраняемой территории. В их состав вошли участки улиц Новая и Славянская — от храма Трех Святителей до пересечения с улицей Студеной, а также улица Короленко — от улицы Белинского до улицы Горького, и сама улица Студеная.

Ранее сообщалось, что флигель, расположенный на территории усадьбы Гусевых на улице Славянской в Нижнем Новгороде, планируется отреставрировать к весне 2028 года. 

Также сообщалось, что историческое здание в нижегородском квартале церкви Трёх Святителей привели в порядок.

