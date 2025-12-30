Квартал у церкви Трех Святителей в Нижнем Новгороде предлагают признать ОКН Культура и отдых

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области подготовило приказ о включении комплекса городской застройки в районе улиц Короленко, Славянская, Студеная и Новая в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Документ в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Речь идет о квартале, сложившемся во второй половине XIX — начале XX века. В октябре 2025 года его включили в перечень выявленных объектов культурного наследия.

С утверждением статуса ОКН также будут зафиксированы точные границы охраняемой территории. Они охватывают участки улиц Короленко (от улицы Белинского до улицы Горького), Новую, Славянскую (от церкви Трех Святителей до пересечения с улицей Студеная) и саму улицу Студеную, включая часть дворовых территорий.

В приказе отмечается, что на территории достопримечательного места расположены и другие ОКН. В том числе три из них федерального значения: "Дом, в котором в 1900 - 1901 годы жил Горький Алексей Максимович и где бывали Гарин-Михайловский Николай Григорьевич, Шаляпин Федор Иванович, Чехов Антон Павлович и дрцгие деятели культуры" (улица Короленко, 11), "Дом, в котором в 1888 – 1896 годы жил писатель Короленко Владимир Галактионович" (улица Короленко, 11а) и "Дом, в котором в 1875 - 1876 годы жил у своего деда Горький Алексей Максимович" (улица Короленко, 42). Еще 28 зданий относятся к ОКН регионального значения.

Ранее сообщалось, что в квартале Трех Святителей планируют построить четырехэтажную гостиницу с подземной автостоянкой. Реализация проекта намечена на 2029 год.