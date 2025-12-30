Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
30 декабря 2025 07:00Квартал у церкви Трех Святителей в Нижнем Новгороде предлагают признать ОКН
29 декабря 2025 18:50Фотовыставка с видами Горького открылась в "Заповедных кварталах"
29 декабря 2025 14:39В Навашине открылась оборудованная по модельному стандарту библиотека "Дом Кирсановых"
29 декабря 2025 12:04Экспертиза одобрила проект строительства Ярмарочной мечети в Нижнем Новгороде
29 декабря 2025 11:56В Нижнем Новгороде прошла зрительская премьера сериала "Ландыши. Вторая весна"
26 декабря 2025 15:12Нижний Новгород появится в новом эпизоде "Смешариков"
26 декабря 2025 09:13Более 40 фильмов и сериалов сняли в Нижегородской области в 2025 году
25 декабря 2025 19:40"Рождественский поезд" запустят между Нижним Новгородом и Арзамасом в январе
25 декабря 2025 16:56Нижегородская область с 27 декабря по 11 января присоединится к акции "Веди родителей в музей"
25 декабря 2025 13:42Книгу о легендарном генерале КГБ Юрии Данилове представили в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Квартал у церкви Трех Святителей в Нижнем Новгороде предлагают признать ОКН

30 декабря 2025 07:00 Культура и отдых
Квартал у церкви Трех Святителей в Нижнем Новгороде предлагают признать ОКН

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области подготовило приказ о включении комплекса городской застройки в районе улиц Короленко, Славянская, Студеная и Новая в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Документ в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Речь идет о квартале, сложившемся во второй половине XIX — начале XX века. В октябре 2025 года его включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. 

С утверждением статуса ОКН также будут зафиксированы точные границы охраняемой территории. Они охватывают участки улиц Короленко (от улицы Белинского до улицы Горького), Новую, Славянскую (от церкви Трех Святителей до пересечения с улицей Студеная) и саму улицу Студеную, включая часть дворовых территорий.

В приказе отмечается, что на территории достопримечательного места расположены и другие ОКН. В том числе три из них федерального значения: "Дом, в котором в 1900 - 1901 годы жил Горький Алексей Максимович и где бывали Гарин-Михайловский Николай Григорьевич, Шаляпин Федор Иванович, Чехов Антон Павлович и дрцгие деятели культуры" (улица Короленко, 11), "Дом, в котором в 1888 – 1896 годы жил писатель Короленко Владимир Галактионович" (улица Короленко, 11а) и "Дом, в котором в 1875 - 1876 годы жил у своего деда Горький Алексей Максимович" (улица Короленко, 42). Еще 28 зданий относятся к ОКН регионального значения. 

Ранее сообщалось, что в квартале Трех Святителей планируют построить четырехэтажную гостиницу с подземной автостоянкой. Реализация проекта намечена на 2029 год. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
История ОКН
Поделиться:
Новости по теме
19 декабря 2025 17:34Несколько ОКН в центре Нижнего Новгорода приспособят под коммерческие цели
12 декабря 2025 10:12Три исторических дома в центре Нижнего Новгорода выставили на торги
04 декабря 2025 09:20Исторические люки появились в квартале церкви Трех святителей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных