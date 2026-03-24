Синоптики рассказали, каким будет апрель в Нижегородской области

Специалисты Гидрометцентра России представили прогноз погоды на апрель для Нижегородской области. Предварительные данные опубликованы региональным управлением МЧС.
По оценкам метеорологов, средняя температура воздуха в регионе в течение месяца составит +5°С…+8°С. Это примерно на один градус выше климатической нормы.
Для сравнения, средние многолетние показатели для апреля в Нижегородской области находятся в пределах +4°С…+7°С.
Существенных осадков синоптики пока не ожидают. По предварительному прогнозу, месячный объем дождей окажется ниже средних многолетних значений. Обычно в апреле норма осадков составляет 30-40 мм.
Ранее сообщалось, что на неделе с 23 по 29 марта нижегородцев ждут потепление до +9 градусов и дожди.
