Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Общество

Синоптики рассказали, каким будет апрель в Нижегородской области

24 марта 2026 11:24 Общество
Синоптики рассказали, каким будет апрель в Нижегородской области

Фото: Анастасия Назарова

Специалисты Гидрометцентра России представили прогноз погоды на апрель для Нижегородской области. Предварительные данные опубликованы региональным управлением МЧС.

По оценкам метеорологов, средняя температура воздуха в регионе в течение месяца составит +5°С…+8°С. Это примерно на один градус выше климатической нормы.

Для сравнения, средние многолетние показатели для апреля в Нижегородской области находятся в пределах +4°С…+7°С.

Существенных осадков синоптики пока не ожидают. По предварительному прогнозу, месячный объем дождей окажется ниже средних многолетних значений. Обычно в апреле норма осадков составляет 30-40 мм.

Ранее сообщалось, что на неделе с 23 по 29 марта нижегородцев ждут потепление до +9 градусов и дожди. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных