Еще 1,1 млрд рублей выделили на террасный парк в Почаинском овраге

Еще 1,1 млрд рублей выделили на реконструкцию коллектора и проведение работ по инженерной защите склонов в Почаинском овраге. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев по итогам заседания гордумы, на котором депутаты одобрили корректировки бюджета на 2026 год.

Проект по созданию террасного парка стартовал в 2023 году. Изначально завершить работы планировалось к ноябрю 2025 года. Сейчас ввод объекта намечен на ноябрь 2026 года.

Контракт на благоустройство территории, реконструкцию дождевого коллектора и укрепление склонов был заключен с ГП НО "ДиРОН". Стоимость соглашения составила почти 3 млрд рублей. С учетом выкупа жилых домов общая сумма затрат на реализацию проекта оценивалась в 3,5 млрд рублей. Однако в 2025 году ориентировочная стоимость строительства увеличилась до 4,5 млрд рублей.

Ранее также сообщалось, что дорогу в Почаинском овраге не откроют до ноября 2026 года.