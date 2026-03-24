Наплавной мост через Оку в Павлове демонтируют из-за подъема уровня воды Общество

В Нижегородской области временно прекращается движение транспорта и пешеходов по наплавному мосту на автодороге Павлово – Тумботино – Гороховец. Ограничение связано с повышением уровня воды в Оке в период весеннего паводка.

По информации Главного управления автомобильных дорог региона, 24 и 25 марта специалисты проведут работы по демонтажу переправы.

В эти дни грузопассажирский паром будет частично задействован в демонтаже моста до завершения работ. Нижегородцам рекомендуют заранее продумывать маршрут и при необходимости выбирать альтернативные способы сообщения.

Кроме того, понтонный мост не будет функционировать до конца июня 2026 года из-за плановых профилактических работ.

На этот период перевозки обеспечит паромная переправа. Она будет работать ежедневно с 05:00 до 21:30.

О возобновлении движения по мосту сообщат дополнительно.

Напомним, в зону вероятного подтопления могут попасть 141 населенный пункт и 71 участок автомобильных дорог.

Ранее сообщалось, что ледовую переправу, соединяющую село Наваты в Нижегородской области и город Шумерля в Чувашской Республике, закрыли.