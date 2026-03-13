Реверсивное движение введут на нижегородских дорогах с 30 марта Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижегородской области с 30 марта на ряде региональных автодорог начнет действовать реверсивное движение. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона. Ограничения связаны с проведением ремонта по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Так, с 30 марта по 30 июня движение поочередно организуют на двух участках. В Балахнинском округе это подъезд к деревне Рылово – Замятино от дороги Большие Могильцы – Конево (с 0 по 4 км). В Дзержинске ограничения затронут подъезд к поселку Доскино от обхода Нижнего Новгорода (с 0 по 1 км).

С 30 марта по 31 июля реверсивное движение появится и на других дорогах. В Балахнинском округе работы пройдут на участке Балахна – Гидроторф – Бурцевский карьер (с 7 по 12 км). В Богородском округе — на трассе Богородск – Ключищи (с 24 по 33 км).

В Павловском округе ограничения введут на подъезде к деревне Юрьевец от дороги Павлово – Михалицы (с 0 по 1 км), на подъезде к деревне Амачкино от трассы Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород (с 0 по 4 км), а также на подъезде к селу Большое Мартово от дороги к селу Давыдково (с 0 по 3 км).

В Сергачском округе ремонт пройдет на участке Сергач – Красная Пустынь – Луговое – автодорога Криуша – Вад – Перевоз – Бутурлино – Толба (с 14 по 23 км). В Сосновском округе работы запланированы на дороге до Глядково (с 0 по 5 км), в Спасском — на подъезде к селам Новый Усад и Ивановское от трассы Воротынец – Спасское – Сергач (с 0 по 8 км).

Кроме того, с 30 марта по 30 сентября реверсивное движение будет действовать на дороге Бор – Развилье – Филипповское – Уткино — на участках с 4 по 12 км и с 33 по 36 км.

На всех этих отрезках во время ремонта транспорт пустят по одной полосе с поочередным пропуском машин.

Водителям рекомендуют внимательно следить за временными дорожными знаками и сигналами регулировщиков.

Ранее сообщалось, что на трассе Р-158 в Нижегородской области на полгода ограничат движение.