Реверсивное движение введут на нижегородских дорогах с 30 марта

В Нижегородской области с 30 марта на ряде региональных автодорог начнет действовать реверсивное движение. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона. Ограничения связаны с проведением ремонта по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
Так, с 30 марта по 30 июня движение поочередно организуют на двух участках. В Балахнинском округе это подъезд к деревне Рылово – Замятино от дороги Большие Могильцы – Конево (с 0 по 4 км). В Дзержинске ограничения затронут подъезд к поселку Доскино от обхода Нижнего Новгорода (с 0 по 1 км).
С 30 марта по 31 июля реверсивное движение появится и на других дорогах. В Балахнинском округе работы пройдут на участке Балахна – Гидроторф – Бурцевский карьер (с 7 по 12 км). В Богородском округе — на трассе Богородск – Ключищи (с 24 по 33 км).
В Павловском округе ограничения введут на подъезде к деревне Юрьевец от дороги Павлово – Михалицы (с 0 по 1 км), на подъезде к деревне Амачкино от трассы Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород (с 0 по 4 км), а также на подъезде к селу Большое Мартово от дороги к селу Давыдково (с 0 по 3 км).
В Сергачском округе ремонт пройдет на участке Сергач – Красная Пустынь – Луговое – автодорога Криуша – Вад – Перевоз – Бутурлино – Толба (с 14 по 23 км). В Сосновском округе работы запланированы на дороге до Глядково (с 0 по 5 км), в Спасском — на подъезде к селам Новый Усад и Ивановское от трассы Воротынец – Спасское – Сергач (с 0 по 8 км).
Кроме того, с 30 марта по 30 сентября реверсивное движение будет действовать на дороге Бор – Развилье – Филипповское – Уткино — на участках с 4 по 12 км и с 33 по 36 км.
На всех этих отрезках во время ремонта транспорт пустят по одной полосе с поочередным пропуском машин.
Водителям рекомендуют внимательно следить за временными дорожными знаками и сигналами регулировщиков.
Ранее сообщалось, что на трассе Р-158 в Нижегородской области на полгода ограничат движение.
