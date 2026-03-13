Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 марта 2026 18:00
Онколог предупредил нижегородцев о риске опухолей из-за вейпов и кальянов
13 марта 2026 17:00
Более 95% потребителей Автозаводской ТЭЦ получили экономию по итогам отопительного сезона
13 марта 2026 16:54
300 призеров регионального этапа Всероссийского чемпионата "Профессионалы" получили награды
13 марта 2026 16:16
Реверсивное движение введут на нижегородских дорогах с 30 марта
13 марта 2026 16:00
Более 70% нижегородских ветеранов СВО прошли расширенную двухэтапную диспансеризацию
13 марта 2026 14:31
Десять ветхих домов подлежат сносу на улице Циолковского в Сормове
13 марта 2026 14:13
Эксклюзив
Нижегородцам напомнили порядок возврата некачественных товаров
13 марта 2026 13:29
Суд отменил приостановку лицензии регоператора "Реал-Кстово"
13 марта 2026 13:16
Эксклюзив
Роспотребнадзор рассказал, на что чаще всего жаловались нижегородцы в 2025 году
13 марта 2026 12:42
Эксклюзив
Дефекты в подземном переходе на площади Лядова устранят весной
Общество

Реверсивное движение введут на нижегородских дорогах с 30 марта

13 марта 2026 16:16 Общество
Реверсивное движение введут на нижегородских дорогах с 30 марта

Фото: Кира Мишина

В Нижегородской области с 30 марта на ряде региональных автодорог начнет действовать реверсивное движение. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона. Ограничения связаны с проведением ремонта по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Так, с 30 марта по 30 июня движение поочередно организуют на двух участках. В Балахнинском округе это подъезд к деревне Рылово – Замятино от дороги Большие Могильцы – Конево (с 0 по 4 км). В Дзержинске ограничения затронут подъезд к поселку Доскино от обхода Нижнего Новгорода (с 0 по 1 км).

С 30 марта по 31 июля реверсивное движение появится и на других дорогах. В Балахнинском округе работы пройдут на участке Балахна – Гидроторф – Бурцевский карьер (с 7 по 12 км). В Богородском округе — на трассе Богородск – Ключищи (с 24 по 33 км).

В Павловском округе ограничения введут на подъезде к деревне Юрьевец от дороги Павлово – Михалицы (с 0 по 1 км), на подъезде к деревне Амачкино от трассы Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород (с 0 по 4 км), а также на подъезде к селу Большое Мартово от дороги к селу Давыдково (с 0 по 3 км).

В Сергачском округе ремонт пройдет на участке Сергач – Красная Пустынь – Луговое – автодорога Криуша – Вад – Перевоз – Бутурлино – Толба (с 14 по 23 км). В Сосновском округе работы запланированы на дороге до Глядково (с 0 по 5 км), в Спасском — на подъезде к селам Новый Усад и Ивановское от трассы Воротынец – Спасское – Сергач (с 0 по 8 км).

Кроме того, с 30 марта по 30 сентября реверсивное движение будет действовать на дороге Бор – Развилье – Филипповское – Уткино — на участках с 4 по 12 км и с 33 по 36 км.

На всех этих отрезках во время ремонта транспорт пустят по одной полосе с поочередным пропуском машин.

Водителям рекомендуют внимательно следить за временными дорожными знаками и сигналами регулировщиков.

Ранее сообщалось, что на трассе Р-158 в Нижегородской области на полгода ограничат движение.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГУАД Ремонт дорог Ремонтные работы
Поделиться:
Новости по теме
03 марта 2026 15:26
Эксклюзив
Юрий Шалабаев: "У нас дороги после зимы "взрываются"
27 февраля 2026 16:31
Новый Борский мост и подходы к нему отремонтируют в 2026-2027 годах
26 февраля 2026 11:21
16 км дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде по нацпроекту в 2026 году
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных