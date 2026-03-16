  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Новые правила расчета алиментов ввели в Нижегородской области

С марта в регионе начал действовать новый порядок учета алиментов при оформлении единого пособия. Изменения касаются разведенных родителей, у которых размер выплат на ребенка не закреплен судебным решением, сообщили в региональном отделение Соцфонда.

Теперь минимальную сумму алиментов, включаемую в доход семьи при назначении пособия, рассчитывают исходя из среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по региону. Ранее для этого использовался минимальный размер оплаты труда.

По данным Росстата, в Нижегородской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата составляет 69 546,2 рубля. Именно от этой суммы определяется минимальный размер алиментов, который будет учитываться при расчете права на пособие.

Доли остаются прежними и зависят от количества детей в семье. Для одного ребенка учитывается четверть от средней зарплаты, для двух детей — треть, для трех и более — половина.

Например, если в марте за единым пособием обращается мама троих детей, находящаяся в разводе и получающая алименты по устной договоренности, в расчет возьмут сумму не ниже половины средней зарплаты по региону. В денежном выражении это не менее 34 773,1 рубля.

При этом для родителей, у которых размер алиментов установлен судом, порядок не изменился. Даже если установленная судом сумма окажется ниже нового минимального порога, в расчет примут именно ее. Правило минимальных алиментов в таких случаях применяться не будет.

Ранее сообщалось, что материнский капитал и детские пособия выросли в Нижегородской области в феврале.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
алименты Социальный фонд
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных