Новые правила расчета алиментов ввели в Нижегородской области Экономика

С марта в регионе начал действовать новый порядок учета алиментов при оформлении единого пособия. Изменения касаются разведенных родителей, у которых размер выплат на ребенка не закреплен судебным решением, сообщили в региональном отделение Соцфонда.

Теперь минимальную сумму алиментов, включаемую в доход семьи при назначении пособия, рассчитывают исходя из среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по региону. Ранее для этого использовался минимальный размер оплаты труда.

По данным Росстата, в Нижегородской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата составляет 69 546,2 рубля. Именно от этой суммы определяется минимальный размер алиментов, который будет учитываться при расчете права на пособие.

Доли остаются прежними и зависят от количества детей в семье. Для одного ребенка учитывается четверть от средней зарплаты, для двух детей — треть, для трех и более — половина.

Например, если в марте за единым пособием обращается мама троих детей, находящаяся в разводе и получающая алименты по устной договоренности, в расчет возьмут сумму не ниже половины средней зарплаты по региону. В денежном выражении это не менее 34 773,1 рубля.

При этом для родителей, у которых размер алиментов установлен судом, порядок не изменился. Даже если установленная судом сумма окажется ниже нового минимального порога, в расчет примут именно ее. Правило минимальных алиментов в таких случаях применяться не будет.

Ранее сообщалось, что материнский капитал и детские пособия выросли в Нижегородской области в феврале.