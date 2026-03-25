25 марта 2026 11:33 Общество
7,8 тыс. кв. м дефектов устранили на федеральных трассах в Нижегородской области

Фото: ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород"

С начала 2026 года на федеральных трассах в Нижегородской области устранено 7,8 тыс. кв. м повреждений покрытия. Об этом сообщили в ФКУ "Упрдор Москва — Нижний Новгород".

В учреждении уточнили, что в зависимости от характера дефектов применяются литой и горячий асфальтобетон, холодный асфальт, а также органоминеральные смеси.

Работы ведутся круглосуточно. В ведомстве пояснили, что повреждения проезжей части возникают из-за резких перепадов температур в переходный период от зимы к весне, а также вследствие высокой интенсивности движения.

С 9 по 22 марта на федеральных автодорогах М-7 "Волга", Р-177 "Поветлужье" и Р-158 Нижний Новгород — Саратов в границах Нижегородской области ликвидировано 5 906 кв. м дефектов. Для этого использовано 480 тонн горячего, литого и холодного асфальта, а также 114 тонн щебня и асфальтогранулята.

На участке трассы М-7 "Волга" с 340-го по 399-й км в Володарском районе и городском округе Дзержинск устранено 964 кв. м повреждений. На обходе Нижнего Новгорода (км 399 — км 430) отремонтировано 815 кв. м покрытия. В Кстовском, Лысковском и Воротынском районах на участке км 447 — км 563 ликвидировано 1 992 кв. м дефектов.

На трассе Р-158 Нижний Новгород — Саратов в пределах региона восстановлено 1 991 кв. м покрытия, на Р-177 "Поветлужье" — 145 кв. м.

Ранее сообщалось, что число ДТП на федеральных трассах в Нижегородской области снизилось на 22%.

