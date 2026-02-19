Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Общество

743 км дорог осталось восстановить около М-12 в Нижегородской области

19 февраля 2026 12:45
743 км дорог осталось восстановить около М-12 в Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Еще 743 километра дорог, задействованных при строительстве высокоскоростной автомагистрали М-12, осталось восстановить в Нижегородской области. Об этом 19 февраля сообщил директор Главного управления автодорог региона Леонид Самухин на заседании комитета по транспорту Заксобрания, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По данным ГУАД, из этого объема 79 км будет отремонтировано за счет соглашения с ГК "Автодор", 562 км за счет федеральных средств в рамках меморандума с Минтрансом России. Еще 101 км не урегулирован данными соглашениями, но этот объем также планируется привести в порядок силами госкомпании, уточнил Самухин.

"В 2022-2024 годах за счет Нижегородской области восстановили 418 км на 6,3 млрд рублей, в 2025 году еще 171,5 км на 3,9 млрд рублей", - подчеркнул руководитель регионального ГУАД.

С 2026 по 2028 год на восстановление оставшихся дорог в районе стройки М-12 из бюджета области планируется направить 5,6 млрд рублей. В том числе, 1,1 млрд в 2026 году, 2 млрд в 2027 и 2,2 млрд рублей в 2028 году. За счет этих средств по меморандуму в плане на текущий год восстановить 226 км.

"На сегодня уже 59 км из этого плана находятся в технически готовом состоянии", - рассказал Самухин.

В качестве проблемы он обозначил ремонт еще 395 км дорог. Дело в том, что, несмотря на подписанные соглашения, именно на такой объем в настоящее время нет финансирования. По подсчетам ГУАД, на эти цели требуется примерно 9,7 млрд рублей, вопрос о выделении средств обсуждается на уровне правительства РФ.

Председатель транспортного комитета ЗСНО Владимир Солдатенков отметил, что депутаты держат вопрос на контроле. В частности, по-прежнему поступают жалобы от жителей Перевозского, Лукояновского районов на разбитые местные дороги. К обсуждению вопроса парламентарии решили вернуться еще раз, в апреле.

Самухин также добавил, что из 1618 км местных дорог, задействованных при возведении М-12, 129 км остались в нормативном состоянии. При этом уже восстановлено более половины поврежденных дорог. В первую очередь, приоритет отдается подъездам к школам и дорогам с общественным транспортом.

Ранее сообщалось, что скоростную трассу М-12, которая проходит через Нижегородскую область, планируют продлить до Тюмени.

