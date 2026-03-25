Еще одного ребенка покусал клещ в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Еще одного ребенка покусал клещ в Нижегородской области. По данным регионального управления Роспотребнадзора, присасывание произошло на придомовой территории в Кстовском районе.

До этого сообщалось, что клещ присосался к 4-летнему малышу в Ворсме (Павловский округ).

Оба клеща исследованы, они оказались незаразными. Одному ребенку ввели противоклещевой иммуноглобулин.

К 25 марта прививку против клещевого вирусного энцефалита сделали 487 человек, включая 52 детей.

Напомним, что присосавшего клеща необходимо сдавать на исследования. Адреса лабораторий мы публиковали здесь.