Меры поддержки массового и студенческого спорта обсудили в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

25 марта на Нижегородской ярмарке прошел окружной форум партии "Единая Россия" "Есть результат!". Одной из центральных площадок стал круглый стол "Спорт: от дворовой команды до студенческих лиг и олимпийских побед", где эксперты, представители власти и спортсмены обсудили развитие массового и студенческого спорта.

В центре внимания оказались вопросы доступности инфраструктуры, вовлечения россиян в регулярные тренировки и выстраивания непрерывной спортивной траектории — от детского возраста до профессионального уровня.

Председатель Российского студенческого спортивного союза Сергей Крюков подчеркнул, что развитие спорта напрямую связано с качеством жизни и устойчивостью общества.

"Россия действительно нуждается в особом внимании к развитию спорта и здоровья своих жителей. Потому что это наш фундамент — залог и прочной экономики, и медицины, и в целом качества жизни", — отметил он.

По его словам, сегодня ключевая задача — сформировать устойчивую привычку к занятиям физической культурой среди людей всех возрастов и достичь показателя в 70% регулярно занимающихся спортом.

Крюков также обратил внимание на изменения в подходах к развитию инфраструктуры. В стране активно строятся компактные физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и спортивные площадки, в том числе в малых городах и сельской местности.

"Спорт должен начинаться у себя во дворе — вне зависимости от того, живет человек в мегаполисе или в сельской местности", — подчеркнул он.

Значительная часть обсуждения была посвящена студенческому спорту как важному этапу социализации молодежи. Участники отметили, что именно в студенческие годы формируются ценности, привычки и жизненные ориентиры.

При этом была озвучена тревожная статистика: если в системе спортивной подготовки в возрасте 5-17 лет задействованы более 2 млн человек, то к возрасту 18-22 лет в спорте остаются лишь около 5%. Это свидетельствует о разрыве между детским и студенческим этапами.

В ходе дискуссии отмечалось, что зачастую при поступлении в университет человек оказывается перед выбором: продолжать профессиональный спорт или сосредоточиться на учебе. В итоге многие спортсмены, когда заканчивают карьеру, не имеют ни образования, ни дальнейших возможностей для самореализации.

В связи с этим был предложен комплекс мер поддержки студентов-спортсменов. Среди них — гибкие учебные графики, возможность сдачи сессии с учетом соревновательного периода, индивидуальные образовательные траектории и расширенный доступ к спортивной инфраструктуре вузов.

Президент Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова сделала акцент на ранней профориентации в спорте и важности научного подхода.

Она рассказала о программе "Стань чемпионом", которая позволяет определить предрасположенность ребенка к конкретным видам спорта на основе комплексного тестирования.

"Нет неуспешных детей. Есть виды спорта, которые они просто не нашли. И задача таких программ — помочь им в этом", — подчеркнула Ерастова.

По ее словам, сегодня в стране уже создано более 240 центров тестирования, через которые прошли около 70 тысяч детей. При этом она отметила необходимость выстраивания единой системы — от детского сада до спортивной школы, чтобы не терять талантливых ребят на переходных этапах.

Олимпийский чемпион по академической гребле Сергей Федоровцев обратил внимание на недостаточную популяризацию физической культуры и низкую вовлеченность населения.

"Многие до сих пор не понимают, что спорт — это гораздо более глубокое и многогранное явление. Для кого-то это просто поход на стадион, а не системная работа над здоровьем", — отметил он.

Федоровцев подчеркнул важную роль семьи в формировании привычки к занятиям спортом и предложил усилить образовательные программы для родителей.

Также он выступил за расширение мер стимулирования, включая налоговые вычеты и учет спортивных достижений при поступлении в вузы.

Отдельно участники обсудили развитие комплекса ГТО. Чемпион мира по пауэрлифтингу Дмитрий Иванов предложил сделать систему более мотивирующей.

"Комплекс ГТО не должен быть просто формальной сдачей нормативов. Мы предлагаем выстроить систему "Привилегия ГТО", при которой значки будут конвертироваться в реальные бонусы — например, участие в мероприятиях или билеты на матчи", — сказал он.

По итогам круглого стола сформирован ряд инициатив, которые планируется включить в обновленную Народную программу партии. Ожидается, что их реализация позволит укрепить систему массового и студенческого спорта, а также повысить вовлеченность граждан в здоровый образ жизни.

