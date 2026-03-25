Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Последние новости рубрики Общество
25 марта 2026 18:10
"Ростелеком" организовал в Нижнем Новгороде общешкольный турнир по игре "Безопасный интернет"
25 марта 2026 18:04
В Нижнем Новгороде представили инициативы по поддержке молодежи
25 марта 2026 18:01
Программу подготовки гидов из числа ветеранов боевых действий предложили запустить в России
25 марта 2026 17:18
Дмитрий Чернышенко и Владимир Якушев посетили нижегородский ИТ-кампус "Неймарк"
25 марта 2026 17:04
Нижний Новгород приведут в порядок после снежной зимы
25 марта 2026 16:48
Глеб Никитин представил проект развития технопарка "Нижполиграф"
25 марта 2026 16:25
Генпланы еще двух муниципальных округов утвердили в Нижегородской области
25 марта 2026 16:03
Нижегородский аэропорт принял 11 рейсов, направлявшихся в Москву
25 марта 2026 15:57
Паводок-2026: в Нижегородской области в зоне риска 70 населенных пунктов
25 марта 2026 15:42
ПВЗ и торговлю безрецептурными лекарствами откроют в отделениях "Почты России"
В Нижнем Новгороде представили инициативы по поддержке молодежи

В Нижнем Новгороде представили инициативы по поддержке молодежи

Фото: пресс-служба "Единой России"

Свободные экономические зоны для студенческих кампусов и льготные условия для стартапов: на форуме «Единой России» «Есть результат!» в Нижнем Новгороде представили инициативы по поддержке молодёжи. После проработки предложения внесут в новую Народную программу партии.

На экспертной площадке «Время молодых: территория возможностей, реальные дела» участники обсудили создание современной инфраструктуры для самореализации нового поколения.

В частности, речь шла о том, чтобы новые студенческие городки превратились в пространство инноваций, технологического предпринимательства, свободного развития молодых учёных и изобретателей.

«Для студенческих кампусов нужен особый правовой режим — по аналогии со свободными экономическими зонами. Нам необходимо свести к минимуму административные барьеры и формальности для реализации реальных инициатив. Отдельно мы предлагаем создать особые, льготные условия для студенческих стартапов прямо на территории кампуса. Молодые инноваторы должны иметь возможность максимально быстро, превращать свои идеи в работающие проекты и бизнесы», — пояснила спикер площадки, начальник отдела развития инновационной среды Межвузовского кампуса Евразийского научно-образовательного центра Елизавета Егорова.

Ещё одна инициатива — внедрение механизма инициативного бюджетирования в университетах. Студенты должны получить право голоса в финансовых вопросах вуза. Именно они должны решать, какое пространство необходимо отремонтировать, какие проекты профинансировать и какие изменения нужны студенческой среде.

Отдельный блок предложений коснулся развития территорий, в частности — малых городов. Участники подчеркнули острую необходимость создания там современных открытых пространств для молодёжных активностей, где ребята могут собираться, экспериментировать, пробовать себя в новых профессиях и развивать добровольческие инициативы.

Прозвучала идея более тесной интеграции молодёжи в реальную жизнь муниципалитетов. Эксперты предложили местным властям активнее опираться на студентов и молодых специалистов при решении практических городских задач. Обустраивая городские пространства и помогая городу, студенты не просто проходят практику — они берут на себя ответственность и реально формируют комфортную среду вокруг себя.

Напомним, старт сбору предложений в новую народную программу «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчётно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проведёт аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них Правительство отчитается о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям.

Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ. Программа партии будет состоять из двух документов — это новый подход в её работе. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

Рамку программы на десятилетия «Единая Россия» представит в июне, а в августе, ко второму этапу Съезда партии, — народную программу на пять лет.

«Единая Россия» создала экспертный совет по подготовке народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.

Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
