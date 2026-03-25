Обновленную стратегию развития внутреннего туризма предлагается включить в Народную программу "ЕР"

На третьем окружном отчётно-программном форуме «Есть результат!» в Нижнем Новгороде прозвучали инициативы запустить просветительские радиотрансляции в поездах дальнего следования, ввести облегчённую аттестацию для экскурсоводов-волонтеров и поддержать масштабное строительство новых курортов

Участники круглого стола «Патриотическое воспитание: путешествие к истокам!» выразили уверенность: чтобы по-настоящему любить свою страну, необходимо знать её историю не только по учебникам и экрану телевизора, а лично посещая значимые места.

Поэтому одно из предложений — разрабатывать новые доступные маршруты на любых видах транспорта и развивать современную туристическую инфраструктуру: комфортные стоянки, кафе и отели.

Особое внимание уделили облику городов. Чтобы сделать их более привлекательными для гостей, предложено приводить в порядок исторические улицы, внедрять понятную навигацию, а также регулярно организовывать фестивали, концерты и ярмарки. Кроме того, участники выступили за поддержку инвестиционных проектов по строительству гостиниц, аквапарков, горнолыжных и оздоровительных центров. Ожидается, что к 2030 году эти новые рекреационные зоны посетят не менее 40 миллионов туристов.

Отдельный блок предложений касается природных территорий. Эксперты предлагают создавать в национальных парках и заповедниках эко-музеи, визит-центры, площадки для отдыха и интерактивные экологические тропы. Заявленная цель — ежегодно принимать не менее 20 миллионов россиян на благоустроенных территориях, гарантируя при этом стопроцентную сохранность местных экосистем.

Одно креативных решений для вовлечения граждан в изучение России — просветительский проект «История за окном».

«Половина страны ездит на поездах дальнего следования. Мы предлагаем запустить радиотрансляцию: когда состав проезжает памятные места или города воинской и трудовой славы, пассажиры смогут услышать их историю. А на самих станциях необходимо установить информационные стенды. Это отличная возможность лучше узнать свою страну прямо из окна поезда», — пояснил идею директор Института транспорта, сервиса и туризма Нижегородского государственного инженерно-экономического университета Николай Смирнов.

Вторая инициатива направлена на развитие волонтёрских экскурсий.

«Мы предлагаем запустить проект, в котором добровольцы станут гидами в своих городах. Это позволит им глубоко изучить историю родного края и развить ораторские навыки. Для запуска этого механизма необходимо внедрить облегчённую форму аттестации и выдавать волонтёрам специальный сертификат», — пояснила преподаватель колледжа при КИУ им. В.Г. Тимирясова, генеральный директор «Ассамблеи туристских волонтёров Республики Татарстан» Юлия Баширова.

Подводя итоги работы, модератор площадки, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко отметила, что все выработанные предложения проанализируют для включения в предвыборный документ «Единой России».

Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу «Единой России» Председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчётно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проведёт аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них Правительство отчитается о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям.

Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.

Программа партии будет состоять из двух документов — это новый подход в её работе. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

«Единая Россия» создала экспертный совет по подготовке Народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.

