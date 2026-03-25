Программу подготовки гидов из числа ветеранов боевых действий предложили запустить в России Общество

«Единая Россия» предложила расширить программу «Основы безопасности и защиты Родины». Инициативы прозвучали в ходе третьего окружного форума партии «Есть результат!» в Нижнем Новгороде.

На площадке круглого стола «Герои-наставники: опыт участников СВО для науки, образования и молодёжи» эксперты, военкоры и ветераны спецоперации обсуждали, как защитить школьников от цифровых манипуляций и привлечь фронтовиков к проведению исторических экскурсий, уйти от формализма в патриотической работе и помочь демобилизованным бойцам найти себя в мирных профессиях.

В частности, участники предложили в рамках «Разговоров о главном» проводить уроки мужества с участием ветеранов специальной военной операции, активно привлекать их и к военно-патриотической игре «Зарница». Она должна быть востребована школьниками.

Кроме того, необходимо расширить программу уроков «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). В них предлагается ввести практические модули по информационной безопасности. Приглашать специалистов по кибербезопасности для проведения занятий, где на реальных примерах разбирать механизмы создания фейков, методы информационно-психологических операций и способы защиты от цифровых манипуляций. Задача — научить ребёнка ориентироваться в информационной среде, распознавать ложь и осознанно противостоять угрозам, которые начинаются не с линии фронта, а с экрана смартфона. Учителями здесь могут быть также ветераны боевых действий, их боевой опыт незаменим.

Ещё одна инициатива касается развития военно-исторического туризма.

«Мы предлагаем запустить федеральную программу подготовки гидов из числа ветеранов боевых действий «Гид с боевым опытом». Именно они должны стать главными экскурсоводами на военно-исторических маршрутах для школьников. Опыт нижегородского проекта «Единство — путь к Победе» уже подтвердил, что такой формат действительно работает: только в прошлом году по нашему маршруту прошли почти 4,5 тысячи восьмиклассников нижегородских школ. И когда мы привлекали участков СВО, дети с огромным вниманием слушали рассказчиков», — пояснил участник программы «Время Героев», председатель гордумы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.

Подводя итоги работы, модератор площадки, координатор направления «Поддержка участников СВО и членов их семей» народной программы партии, Герой России Владимир Сайбель отметил, что главная задача — создать условия, при которых боевой опыт и лидерские качества ветеранов будут максимально востребованы в мирной жизни.

«Фронтовики — это подлинная элита, и их участие в наставничестве станет надёжным фундаментом для развития государства», — заключил он.

Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу «Единой России» Председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчётно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проведёт аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них Правительство отчитается о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям.

Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.

Программа партии будет состоять из двух документов — это новый подход в её работе. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

«Единая Россия» создала экспертный совет по подготовке Народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.