70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Последние новости рубрики Экономика
26 марта 2026 16:32
В Минфине разъяснили изменения в правилах перевода денежных средств с 1 апреля
26 марта 2026 13:19
Центр развития малой химии предложили создать в Дзержинске
26 марта 2026 10:34
ВТБ ожидает сохранения тренда на снижение ключевой ставки
25 марта 2026 13:08
Иск нижегородской верфи к Schottel могут рассмотреть по нормам шведского права
25 марта 2026 09:53
Названа зарплата, необходимая нижегородцам для пенсии в 80 000 рублей
25 марта 2026 08:30
Эксклюзив
Квартира раздора: должны ли родители обеспечивать взрослых детей жильем
25 марта 2026 07:17
Эксклюзив
Выплаты после 18 лет: что положено детям погибших на СВО нижегородцев
24 марта 2026 17:36
Люлин: "Всех, кто хочет увидеть "Маленький Париж", приглашаем в Нижегородскую область"
24 марта 2026 17:33
Нижегородские компании приглашаются к участию в Дне поставщика
24 марта 2026 15:36
В Нижегородской области стартовал новый просветительский проект, посвященный финансовой грамотности
26 марта 2026 16:32 Экономика
В Минфине разъяснили изменения в правилах перевода денежных средств с 1 апреля

Фото: pixabay.com

С 1 апреля 2026 года в России вступают в силу обновлённые правила, касающиеся денежных переводов в бюджет при уплате налогов, штрафов, сборов и других платежей. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ.

Эти изменения направлены на техническую оптимизацию работы национальной платежной системы в соответствии с международными стандартами. Основные нововведения касаются порядка заполнения реквизитов в платёжных документах.

Согласно новым правилам, в поле "плательщик" необходимо указывать полное или сокращенное наименование юрлиц и банков. Для физических лиц обязательным стало полное указание фамилии, имени и отчества. ИП должны указывать не только полное имя, но и свой правовой статус.

Для физических лиц, занимающихся частной практикой, требуется дополнительно указать ИНН и вид деятельности. Это нововведение позволит более точно идентифицировать плательщиков и упростит процесс обработки платежей.

В поле "назначение платежа" должна содержаться полная информация о товарах, работах или услугах, а также данные договоров и товарных документов.

Также в платёжных документах появится новый реквизит — "фактический плательщик". Этот реквизит будет использоваться в случаях, когда платёж осуществляется представителем налогоплательщика, например, бухгалтером по доверенности.

В ведомстве особенно подчеркнули, что данные изменения не затрагивают переводы между физическими лицами. Новые правила касаются исключительно переводов в бюджетную систему России.

Новости по теме
28 февраля 2026 14:01
Нижегородцам дали возможность подать налоговую декларацию 3-НДФЛ онлайн
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
