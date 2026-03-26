В Минфине разъяснили изменения в правилах перевода денежных средств с 1 апреля Экономика

С 1 апреля 2026 года в России вступают в силу обновлённые правила, касающиеся денежных переводов в бюджет при уплате налогов, штрафов, сборов и других платежей. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ.

Эти изменения направлены на техническую оптимизацию работы национальной платежной системы в соответствии с международными стандартами. Основные нововведения касаются порядка заполнения реквизитов в платёжных документах.

Согласно новым правилам, в поле "плательщик" необходимо указывать полное или сокращенное наименование юрлиц и банков. Для физических лиц обязательным стало полное указание фамилии, имени и отчества. ИП должны указывать не только полное имя, но и свой правовой статус.

Для физических лиц, занимающихся частной практикой, требуется дополнительно указать ИНН и вид деятельности. Это нововведение позволит более точно идентифицировать плательщиков и упростит процесс обработки платежей.

В поле "назначение платежа" должна содержаться полная информация о товарах, работах или услугах, а также данные договоров и товарных документов.

Также в платёжных документах появится новый реквизит — "фактический плательщик". Этот реквизит будет использоваться в случаях, когда платёж осуществляется представителем налогоплательщика, например, бухгалтером по доверенности.

В ведомстве особенно подчеркнули, что данные изменения не затрагивают переводы между физическими лицами. Новые правила касаются исключительно переводов в бюджетную систему России.