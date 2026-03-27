В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
Последние новости рубрики Общество
27 марта 2026 10:41
Нижегородцев предупредили об увеличении срока получения загранпаспортов
27 марта 2026 10:22
Евгений Люлин подчеркнул, что системная работа нижегородцев по поддержке семей с детьми приносит свои плоды
27 марта 2026 10:18
Театр начинается с клика – как цифра отражает любовь к искусству
27 марта 2026 10:08
Низкий уровень смертности от рака зафиксирован в Нижегородской области
27 марта 2026 09:49
Нижегородцев ждет потепление до +11 в последние выходные марта
27 марта 2026 07:00
Глеб Никитин: "Основная наша задумка – оживлять покинутые населенные пункты"
26 марта 2026 18:17
Нижегородские казаки пополнили ряды резервистов "БАРС-НН"
26 марта 2026 17:49
Молодёжь представила инициативы в новую Народную программу "Единой России"
26 марта 2026 17:07
Улицу Провиантскую в Нижнем Новгороде освободят от проводов
26 марта 2026 16:48
Нижегородская канатка переходит на летнее расписание с 1 апреля
Фото: Александр Воложанин

МВД России прокомментировало сообщения о сложностях при оформлении заграничных паспортов. Ранее в интернете появились публикации о трудностях, с которыми сталкиваются граждане, прежде всего в подразделениях по вопросам миграции в крупных городах.

При этом в министерстве подчеркнули, что связывать происходящее с ростом эмиграционных настроений оснований нет. Услуга по оформлению загранпаспорта традиционно остается одной из самых востребованных. Наибольшее количество обращений ежегодно приходится на предотпускной сезон — с марта по сентябрь.

В этом году на увеличение числа заявлений дополнительно повлияли два фактора. Первый связан с изменениями правил пересечения государственной границы детьми младше 14 лет. 

На этом фоне число выданных несовершеннолетним паспортов сроком действия пять лет выросло на 70% по сравнению с прошлым годом, а десятилетних — на 40%.

Второй причиной в министерстве назвали технические сложности в многофункциональных центрах. Из-за этого гражданам приходится обращаться напрямую в подразделения по вопросам миграции. В результате в крупных городах формируются очереди.

По данным МВД, в январе-феврале текущего года количество загранпаспортов, оформленных взрослым, увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Срок оформления документа зависит от наличия регистрации по месту жительства в регионе подачи заявления. При обращении по месту жительства паспорт изготавливается в течение 30 дней, а по месту фактического проживания — не более 90 дней.

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут улететь по девяти международным направлениям в этом году.

Новости по теме
11 марта 2026 13:10
Вместо Дубая и Абу-Даби: нижегородцам назвали безопасные направления для отдыха
06 марта 2026 13:48
Нижегородцев предупредили о мошенничестве с "горящими турами"
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
