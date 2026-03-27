Нижегородцев предупредили об увеличении срока получения загранпаспортов Общество

Фото: Александр Воложанин

МВД России прокомментировало сообщения о сложностях при оформлении заграничных паспортов. Ранее в интернете появились публикации о трудностях, с которыми сталкиваются граждане, прежде всего в подразделениях по вопросам миграции в крупных городах.

При этом в министерстве подчеркнули, что связывать происходящее с ростом эмиграционных настроений оснований нет. Услуга по оформлению загранпаспорта традиционно остается одной из самых востребованных. Наибольшее количество обращений ежегодно приходится на предотпускной сезон — с марта по сентябрь.

В этом году на увеличение числа заявлений дополнительно повлияли два фактора. Первый связан с изменениями правил пересечения государственной границы детьми младше 14 лет.

На этом фоне число выданных несовершеннолетним паспортов сроком действия пять лет выросло на 70% по сравнению с прошлым годом, а десятилетних — на 40%.

Второй причиной в министерстве назвали технические сложности в многофункциональных центрах. Из-за этого гражданам приходится обращаться напрямую в подразделения по вопросам миграции. В результате в крупных городах формируются очереди.

По данным МВД, в январе-феврале текущего года количество загранпаспортов, оформленных взрослым, увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Срок оформления документа зависит от наличия регистрации по месту жительства в регионе подачи заявления. При обращении по месту жительства паспорт изготавливается в течение 30 дней, а по месту фактического проживания — не более 90 дней.

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут улететь по девяти международным направлениям в этом году.