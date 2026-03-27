Можно ли требовать долю в родительской квартире
27 марта 2026 11:22
Эксклюзив
Дочь экс-главврача нижегородской больницы №33 пробудет в СИЗО до 2 июня
Происшествия

Дочь экс-главврача нижегородской больницы №33 пробудет в СИЗО до 2 июня

27 марта 2026 11:22 Происшествия
Дочь экс-главврача нижегородской больницы №33 пробудет в СИЗО до 2 июня

Заведующая офтальмологическим отделением городской больницы №33 Ленинского района Татьяна Соколова пробудет в СИЗО до 2 июня 2026 года включительно. По информации НИА "Нижний Новгород", Нижегородский районный суд продлил меру пресечения 26 марта.

Соколову задержали в феврале 2026 года. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере с использованием должностного положения. 

Вместе с ней был задержан и бывший и.о. главврача больницы №33 Павел Зубеев, по совместительству ее отец. Предъявить ему обвинение тогда не получилось, поскольку в день задержания у него случился инфаркт. Его экстренно госпитализировали и вскоре прооперировали. 

Позже в МВД рассказали, что в коттедже у Зубеева обнаружили около 50 млн рублей.

По данным НИА "Нижний Новгород", обвинение экс-главврачу так и не предъявили. Он все еще находится в стационаре.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Арест Врачи Мошенничество
