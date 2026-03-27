Дочь экс-главврача нижегородской больницы №33 пробудет в СИЗО до 2 июня

Заведующая офтальмологическим отделением городской больницы №33 Ленинского района Татьяна Соколова пробудет в СИЗО до 2 июня 2026 года включительно. По информации НИА "Нижний Новгород", Нижегородский районный суд продлил меру пресечения 26 марта.
Соколову задержали в феврале 2026 года. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере с использованием должностного положения.
Вместе с ней был задержан и бывший и.о. главврача больницы №33 Павел Зубеев, по совместительству ее отец. Предъявить ему обвинение тогда не получилось, поскольку в день задержания у него случился инфаркт. Его экстренно госпитализировали и вскоре прооперировали.
Позже в МВД рассказали, что в коттедже у Зубеева обнаружили около 50 млн рублей.
По данным НИА "Нижний Новгород", обвинение экс-главврачу так и не предъявили. Он все еще находится в стационаре.
