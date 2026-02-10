Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
И.о. главврача нижегородской больницы №33 госпитализировали с инфарктом

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Исполняющий обязанности главврача городской клинической больницы №33 Нижнего Новгорода Павел Зубеев экстренно госпитализирован. 70-летнего руководителя доставили в стационар с инфарктом, сообщил НИА "Нижний Новгород" источник в медицинской среде. 

Днем 10 февраля стало известно о возбуждении уголовного дела по факту хищения денежных средств в ГБУЗ НО "Городская больница №33 Ленинского района Нижнего Новгорода". Основанием для этого стала проверка, проведенная прокуратурой.

Как уточнили в надзорном ведомстве, руководитель медицинского учреждения организовал необоснованное начисление заработной платы своей дочери, занимавшей должность заведующей отделением. Общая сумма выплат превысила 1 млн рублей.

В региональном полицейском главке сообщили, что уголовное дело квалифицировано по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". В рамках расследования у и.о. главного врача и заведующей отделением прошли обыски. В ходе следственных действий изъяли крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте. Видео обысков можно посмотреть тут

Ранее сообщалось, что облминздрав заявил о готовности оказать содействие при проведении следственных действий.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

больницы Мошенничество Уголовное дело
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных