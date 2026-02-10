В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Происшествия

Что известно о задержании и.о. главврача ГКБ №33 в Нижнем Новгороде

10 февраля 2026 13:23 Происшествия
Что известно о задержании и.о. главврача ГКБ №33 в Нижнем Новгороде

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

И.о. главного врача городской клинической больницы № 33 Нижнего Новгорода Павла Зубеева и его дочь Татьяну Соколову, возглавляющую офтальмологическое отделение этого же учреждения, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили в региональной прокуратуре, возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств.

10 февраля 2026 года оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области провели обыски в медицинском учреждении, а также по местам проживания фигурантов. Изъяты рабочая документация, флешки, мобильные телефоны, записные книжки, а также денежные средства на сумму более 1 млн рублей, в том числе в валютном эквиваленте. Следствие отмечает, что изъятые предметы имеют доказательное значение.

В ГУ МВД добавили, что в настоящее время продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на документирование противоправной деятельности задержанных.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы прокурорской проверки. Прокуратура Ленинского района Нижнего Новгорода установила, что руководитель больницы, находясь в близком родстве с заведующей отделением, на протяжении нескольких лет вводил сотрудников учреждения в заблуждение относительно выполнения ею трудовых обязанностей и объема оказанных платных медицинских услуг. Это привело к необоснованному начислению заработной платы на сумму свыше 1 млн рублей.

Ход расследования, а также вопрос возмещения причиненного ущерба находятся на контроле прокуратуры Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что нижегородский экс-депутат Дмитрий Колыванов получил 4,5 года за мошенничество.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

