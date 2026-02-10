МВД показало кадры обыска у и.о. главврача нижегородской больницы №33

Фото:
Правоохранители опубликовали видео обысков, проведенных у и.о. главного врача городской клинической больницы № 33 Нижнего Новгорода Павла Зубеева.
Павлу Зубееву и его дочери Татьяне Соколовой, которая руководит офтальмологическим отделением того же медучреждения, вменяют мошенничество в особо крупном размере. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы прокурорской проверки. В ходе нее было установлено, что руководитель медицинского учреждения, состоя в близком родстве с заведующей отделением, в течение нескольких лет вводил сотрудников больницы в заблуждение относительно фактического исполнения ею трудовых обязанностей и объема оказанных платных медицинских услуг. Это привело к необоснованному начислению заработной платы на сумму более 1 млн рублей.
Следственные действия прошли 10 февраля как на территории больницы, так и дома у фигурантов.
В ходе обысков правоохранители изъяли служебные документы, флеш-накопители, мобильные телефоны, записные книжки, а также наличные на сумму свыше 1 млн рублей, в том числе в иностранной валюте. Все изъятые предметы представляют доказательственную ценность.
В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на фиксацию и документирование предполагаемой противоправной деятельности задержанных.
