МВД показало кадры обыска у и.о. главврача нижегородской больницы №33 Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Правоохранители опубликовали видео обысков, проведенных у и.о. главного врача городской клинической больницы № 33 Нижнего Новгорода Павла Зубеева.

Павлу Зубееву и его дочери Татьяне Соколовой, которая руководит офтальмологическим отделением того же медучреждения, вменяют мошенничество в особо крупном размере. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы прокурорской проверки. В ходе нее было установлено, что руководитель медицинского учреждения, состоя в близком родстве с заведующей отделением, в течение нескольких лет вводил сотрудников больницы в заблуждение относительно фактического исполнения ею трудовых обязанностей и объема оказанных платных медицинских услуг. Это привело к необоснованному начислению заработной платы на сумму более 1 млн рублей.

Следственные действия прошли 10 февраля как на территории больницы, так и дома у фигурантов.

В ходе обысков правоохранители изъяли служебные документы, флеш-накопители, мобильные телефоны, записные книжки, а также наличные на сумму свыше 1 млн рублей, в том числе в иностранной валюте. Все изъятые предметы представляют доказательственную ценность.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на фиксацию и документирование предполагаемой противоправной деятельности задержанных.