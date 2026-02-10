Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
10 февраля 2026 13:44МВД показало кадры обыска у и.о. главврача нижегородской больницы №33
10 февраля 2026 13:23Что известно о задержании и.о. главврача ГКБ №33 в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:23Движение по трассе М-12 ограничили из-за ДТП в Нижегородской области
10 февраля 2026 12:13Верховный суд инициировал проверку нижегородских судей из-за активов семей
10 февраля 2026 11:45В Лукоянове устраняют последствия обрушения крыши в детском саду
10 февраля 2026 11:31Силовики заинтересовались руководством больницы №33 в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 10:00Пожилая пара из Дзержинска отдала мошенникам более 6 млн рублей
10 февраля 2026 09:48Сорвавшийся с лошади акробат идет на поправку в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 09:38Экс-ректору НГАТУ грозит срок: за что будут судить Игоря Воротникова
09 февраля 2026 18:43Нижегородский депутат Колыванов получил 4,5 года за мошенничество
Происшествия

МВД показало кадры обыска у и.о. главврача нижегородской больницы №33

10 февраля 2026 13:44
МВД показало кадры обыска у и.о. главврача нижегородской больницы №33

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Правоохранители опубликовали видео обысков, проведенных у и.о. главного врача городской клинической больницы № 33 Нижнего Новгорода Павла Зубеева.

Павлу Зубееву и его дочери Татьяне Соколовой, которая руководит офтальмологическим отделением того же медучреждения, вменяют мошенничество в особо крупном размере. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы прокурорской проверки. В ходе нее было установлено, что руководитель медицинского учреждения, состоя в близком родстве с заведующей отделением, в течение нескольких лет вводил сотрудников больницы в заблуждение относительно фактического исполнения ею трудовых обязанностей и объема оказанных платных медицинских услуг. Это привело к необоснованному начислению заработной платы на сумму более 1 млн рублей.

Следственные действия прошли 10 февраля как на территории больницы, так и дома у фигурантов.

В ходе обысков правоохранители изъяли служебные документы, флеш-накопители, мобильные телефоны, записные книжки, а также наличные на сумму свыше 1 млн рублей, в том числе в иностранной валюте. Все изъятые предметы представляют доказательственную ценность.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на фиксацию и документирование предполагаемой противоправной деятельности задержанных.

Теги:
больницы Мошенничество Обыск
