Ростехнадзор признал Нижегородскую ГЭС безопасной для эксплуатации Общество

Ростехнадзор согласовал декларацию безопасности гидротехнических сооружений Нижегородской ГЭС, которая входит в структуру ПАО "РусГидро". Документ подтверждает нормальный уровень безопасности ГТС — это максимально возможная оценка в рамках действующих нормативных требований.

Декларация является ключевым документом, подтверждающим соответствие сооружений установленным критериям безопасности, проектным решениям, а также действующим техническим нормам и правилам. Новый документ будет действовать в течение пяти лет.

Перед его подготовкой провели комиссионное преддекларационное обследование объектов. В проверке участвовали представители "РусГидро", профильных специализированных организаций, Волжско-Окского управления Ростехнадзора и Главного управления МЧС России по Нижегородской области.

Гидротехнические сооружения станции были возведены по утвержденному проекту и введены в промышленную эксплуатацию государственной комиссией в 1961 году.

За все время работы гидроузла аварий на его сооружениях не зафиксировано. Надлежащее техническое состояние объектов обеспечивается персоналом станции, что также подтвердило очередное комплексное обследование, завершившееся в начале 2026 года.

Ранее сообщалось, что Городецкий гидроузел планируют запустить в 2026 году.