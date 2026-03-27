Ростехнадзор признал Нижегородскую ГЭС безопасной для эксплуатации

Ростехнадзор согласовал декларацию безопасности гидротехнических сооружений Нижегородской ГЭС, которая входит в структуру ПАО "РусГидро". Документ подтверждает нормальный уровень безопасности ГТС — это максимально возможная оценка в рамках действующих нормативных требований.
Декларация является ключевым документом, подтверждающим соответствие сооружений установленным критериям безопасности, проектным решениям, а также действующим техническим нормам и правилам. Новый документ будет действовать в течение пяти лет.
Перед его подготовкой провели комиссионное преддекларационное обследование объектов. В проверке участвовали представители "РусГидро", профильных специализированных организаций, Волжско-Окского управления Ростехнадзора и Главного управления МЧС России по Нижегородской области.
Гидротехнические сооружения станции были возведены по утвержденному проекту и введены в промышленную эксплуатацию государственной комиссией в 1961 году.
За все время работы гидроузла аварий на его сооружениях не зафиксировано. Надлежащее техническое состояние объектов обеспечивается персоналом станции, что также подтвердило очередное комплексное обследование, завершившееся в начале 2026 года.
