Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 марта 2026 15:48
На Автозаводе запустили систему для поиска сосулек с помощью камер и ИИ
06 марта 2026 15:45
Артем Кавинов: "За всеми цифрами отчета стоят реальные изменения"
06 марта 2026 15:30
Нижегородские школы откроют прием заявлений в первые классы с 1 апреля
06 марта 2026 15:08
Почти на 14% сократилось число абортов в Нижегородской области
06 марта 2026 14:52
47 млрд рублей направила Нижегородская область на поддержку СВО
06 марта 2026 14:02
В Нижегородской области прошло заседание региональной антитеррористической комиссии
06 марта 2026 13:48
Нижегородцев предупредили о мошенничестве с "горящими турами"
06 марта 2026 13:33
Тепличный комплекс для выращивания лесных растений модернизируют в Семенове
06 марта 2026 12:40
Нижегородцы могут найти точки бесплатного Wi‑Fi с помощью чат-бота в МАХ
06 марта 2026 12:08
Нижегородцев напомнили о штрафах за самостоятельную замену газовых плит
Общество

На Автозаводе запустили систему для поиска сосулек с помощью камер и ИИ

06 марта 2026 15:48 Общество
На Автозаводе запустили систему для поиска сосулек с помощью камер и ИИ

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде наледь и сосульки начали выявлять с помощью комплекса фото- и видеофиксации "Дозор-М3". В тестовом режиме система работает в Автозаводском районе.

Как сообщил директор МКУ "АТИ Нижнего Новгорода" Алексей Чижиков во время инспекции, запуск направления связан с поручением главы города Юрия Шалабаева.

В распоряжении административно-технической инспекции находится 10 комплексов "Дозор-М3". Ранее их использовали для фиксации нарушений в сфере благоустройства — например, парковки на газонах или создания помех для уборочной техники. Теперь один из комплексов оснастили специализированным программным обеспечением с элементами искусственного интеллекта, которое позволяет выявлять сосульки, наледь и надписи на фасадах.

Система с помощью нескольких камер фиксирует нарушения и через интернет передает материалы в автоматизированную информационную систему. Далее устанавливается собственник здания, после чего материалы направляются в административную комиссию района для принятия решения. В зоне ответственности АТИ находятся нежилые и административные здания.

По словам Алексея Чижикова, вынесенные постановления направляются собственникам через портал госуслуг, чтобы они оперативно устранили нарушения. Ответственность за неочистку крыш предусмотрена частью 2 статьи 3.9 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях. Штрафы составляют до 5 тысяч рублей для граждан и до 50 тысяч рублей для юридических лиц.

"За последнюю неделю февраля на основании данных комплекса "Дозор" уже вынесено 15 постановлений на общую сумму 583 тысячи рублей", - добавил он.

Ранее Юрий Шалабаев вместе с прокурором Нижнего Новгорода Игорем Мокичевым проверил состояние крыш на центральных улицах с высокой проходимостью — площади Маркина, Нижневолжской набережной, улицах Минина, Рождественской и Алексеевской. Тогда мэр сообщил, что сейчас ведется работа над изменениями в региональный КоАП, которые предусматривают увеличение штрафов как за первое, так и за повторное нарушение.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
зима Снег Штраф
Поделиться:
Новости по теме
04 марта 2026 19:38
Наледь с крыши упала на директора ДУКа Московского района
04 марта 2026 09:23
Снег повредил памятник "Метеор" в Сормове
03 марта 2026 11:38
11 человек пострадали из-за схода наледи с нижегородских крыш в феврале
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных