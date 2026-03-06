На Автозаводе запустили систему для поиска сосулек с помощью камер и ИИ Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде наледь и сосульки начали выявлять с помощью комплекса фото- и видеофиксации "Дозор-М3". В тестовом режиме система работает в Автозаводском районе.

Как сообщил директор МКУ "АТИ Нижнего Новгорода" Алексей Чижиков во время инспекции, запуск направления связан с поручением главы города Юрия Шалабаева.

В распоряжении административно-технической инспекции находится 10 комплексов "Дозор-М3". Ранее их использовали для фиксации нарушений в сфере благоустройства — например, парковки на газонах или создания помех для уборочной техники. Теперь один из комплексов оснастили специализированным программным обеспечением с элементами искусственного интеллекта, которое позволяет выявлять сосульки, наледь и надписи на фасадах.

Система с помощью нескольких камер фиксирует нарушения и через интернет передает материалы в автоматизированную информационную систему. Далее устанавливается собственник здания, после чего материалы направляются в административную комиссию района для принятия решения. В зоне ответственности АТИ находятся нежилые и административные здания.

По словам Алексея Чижикова, вынесенные постановления направляются собственникам через портал госуслуг, чтобы они оперативно устранили нарушения. Ответственность за неочистку крыш предусмотрена частью 2 статьи 3.9 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях. Штрафы составляют до 5 тысяч рублей для граждан и до 50 тысяч рублей для юридических лиц.

"За последнюю неделю февраля на основании данных комплекса "Дозор" уже вынесено 15 постановлений на общую сумму 583 тысячи рублей", - добавил он.

Ранее Юрий Шалабаев вместе с прокурором Нижнего Новгорода Игорем Мокичевым проверил состояние крыш на центральных улицах с высокой проходимостью — площади Маркина, Нижневолжской набережной, улицах Минина, Рождественской и Алексеевской. Тогда мэр сообщил, что сейчас ведется работа над изменениями в региональный КоАП, которые предусматривают увеличение штрафов как за первое, так и за повторное нарушение.