"Дачные" электрички запустят в Нижегородской области с 4 апреля

30 марта 2026 15:22
С 4 апреля в Нижегородской области начнут курсировать первые дополнительные пригородные поезда, назначенные к старту дачного сезона. Об этом сообщили в ГЖД. 

По субботам и воскресеньям будут курсировать следующие электрички:  

  • №6005/6006 Нижний Новгород – проспект Гагарина (отправление в 6:40, прибытие в 8:16);
  • №6711 проспект Гагарина – Суроватиха (8:28 – 10:34);
  • №6707 Кустовая – Суроватиха (7:40 – 09:39);
  • №6710 Суроватиха – проспект Гагарина (14:01 – 16:03);
  • №6714 Суроватиха – Кустовая (15:10 – 16:49).

Кроме того, электропоезд №6039/6040 проспект Гагарина – Моховые горы (16:11 – 17:33) переведен на ежедневный режим работы.

Ранее сообщалось, что с 30 марта по 30 апреля из‑за капитального ремонта пути на участке Шониха – Разъезд 296 км – Зименки скорректировано расписание ряда межрегиональных и пригородных поездов.

Также стало известно о запуске второй ежедневной "Ласточки" между Нижним Новгородом и Кировом. 

