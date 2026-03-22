Часть электричек Нижний Новгород – Казань отменят из-за ремонта с 30 марта

"Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" изменила расписание электричек Нижний Новгород - Казань из-за ремонтных работ.

По данным компании, входящей в структуру ОАО "РЖД", 30 марта и 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 апреля отменят поезда:

№ 7001/7002/7004/7006 Нижний Новгород — Казань;

№ 7007/7009/7011/7012 Казань — Нижний Новгород;

№ 7013/7015/7017/7018 Казань — Нижний Новгород;

№ 7019/7020/7022/7024 Нижний Новгород — Казань.

Также в указанные дни в регионе сократят несколько маршрутов в арзамасском направлении и изменят расписание пригородного поезда из Нижнего Новгорода до станции "Ветлужская". Подробности - на сайте перевозчика.

