Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Общество

Минтранс расширил возможности возврата билетов на пригородные поезда

12 марта 2026 12:55 Общество
Минтранс расширил возможности возврата билетов на пригородные поезда

С 1 сентября пассажиры смогут возвращать билеты на пригородные поезда с указанием мест через мобильные приложения и сайты перевозчиков. Это нововведение было утверждено приказом Министерства транспорта, передаёт 360.ru.

Ранее для возврата билетов пассажиры должны были обращаться в билетные кассы лично (этот вариант также сохраняется).

При этом все остальные условия остались прежними: если билет возвращается более чем за 2 часа до отправления, возвращается полная стоимость проезда, за исключением сбора. Если возврат производится позднее, возвращается только 50% стоимости билета, а также введена постоянная скидка на стоимость билетов в поезда дальнего следования для школьников в возрасте от 10 до 18 лет. Размер скидки составляет 50% от стоимости билета для взрослого пассажира.

