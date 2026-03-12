Минтранс расширил возможности возврата билетов на пригородные поезда

С 1 сентября пассажиры смогут возвращать билеты на пригородные поезда с указанием мест через мобильные приложения и сайты перевозчиков. Это нововведение было утверждено приказом Министерства транспорта, передаёт 360.ru.
Ранее для возврата билетов пассажиры должны были обращаться в билетные кассы лично (этот вариант также сохраняется).
При этом все остальные условия остались прежними: если билет возвращается более чем за 2 часа до отправления, возвращается полная стоимость проезда, за исключением сбора. Если возврат производится позднее, возвращается только 50% стоимости билета, а также введена постоянная скидка на стоимость билетов в поезда дальнего следования для школьников в возрасте от 10 до 18 лет. Размер скидки составляет 50% от стоимости билета для взрослого пассажира.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+